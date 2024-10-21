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Всього за 16 тис. доларів — в центрі Одеси продають квартиру з горищем, фото

21 жовтня 2024 12:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У центрі Одеси продають житло за 16 тисяч доларів, фото
Будинок, в якому розташована квартира. Фото: OLX
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі виставили на продаж однокімнатну квартиру на вулиці Градоначальницькій (Тараса Кузьміна). Квартира студійного типу, з власним окремим входом і горищем. Продавець готовий віддати її за 16 тис. грн. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.

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Що пропонують

Квартира розташована в одноповерховій прибудові на вторинному ринку. Загальна площа — 23 кв. м, з яких 3 кв. м займає кухня. Горище над квартирою площею 11 кв. м. Є металопластикові вікна. У кімнаті на підлозі ламінат, у коридорі плитка. Житло вже обладнано меблями, кондиціонером та варильною панеллю. 

Всього за 16 тис. доларів — в центрі Одеси продають квартиру з горищем, фото - фото 1
Інтер'єр квартири. Фото: OLX
Всього за 16 тис. доларів — в центрі Одеси продають квартиру з горищем, фото - фото 2
Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Є суміжний санвузол і централізоване опалення. Також наявна комора. Житло розташоване у великому подвір'ї, є місце для машини. Сам будинок знаходиться навпроти супермаркету й поруч із зупинкою трамвая. 

Всього за 16 тис. доларів — в центрі Одеси продають квартиру з горищем, фото - фото 3
Ванна кімната. Фото: OLX
Всього за 16 тис. доларів — в центрі Одеси продають квартиру з горищем, фото - фото 4
Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Ціни в Одесі

Зазначимо, що квартира досить дешева — середня вартість однушки у Приморському районі становить від 25 до 35 тис. доларів. У решті районів однокімнатну квартиру можна придбати у середньому за суму від 20 до 25 тис. грн.

Нагадаємо, в Одесі можна купити квартиру за 6 тис. доларів. Також ми писали, скільки коштує житло на цокольному поверсі в Одесі.

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