В центре Одессы продают жилье за 16 тысяч долларов, фото

Дом, в котором находится квартира. Фото: OLX

В Одессе выставили на продажу однокомнатную квартиру на Градоначальницкой улице (Тараса Кузьмина). Квартира студийного типа, с собственным отдельным входом и чердаком. Продавец готов отдать его за 16 тыс. грн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

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Что предлагают

Квартира расположена в одноэтажной пристройке на вторичном рынке. Общая площадь — 23 кв. м, из которых 3 кв. м занимает кухня. Чердак над квартирой площадью 11 кв. м. Имеются металлопластиковые окна. В комнате на полу ламинат, в коридоре плитка. Жилье уже оборудовано мебелью, кондиционером и варочной панелью.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Имеется смежный санузел и централизованное отопление. Также имеется кладовая. Жилье расположено в большом дворе, есть место для машины. Само здание находится напротив супермаркета и рядом с остановкой трамвая.

Ванная. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Цены в Одессе

Отметим, что квартира довольно дешевая — средняя стоимость одной в Приморском районе составляет от 25 до 35 тыс. долларов. В остальных районах однокомнатную квартиру можно приобрести в среднем за сумму от 20 до 25 тыс. грн.

Напомним, в Одессе можно купить квартиру за 6 тысяч долларов. Также мы писали, сколько стоит жилье на цокольном этаже в Одессе.