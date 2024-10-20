Продається кімната в царському будинку в Одесі за $6 тисяч

Кімната, яку продають в Одесі. Фото: OLX

На ринку нерухомості Одеси з'явилася пропозиція для тих, хто хоче швидко і дешево стати одеситом. У самісінькому центрі, на розі вулиць Прохорівська та М'ясоїдівська, продається кімната в комуні за 6 тисяч доларів.

Таку квартиру на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі OLX.

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Що пропонують

Кімната розташована на третьому поверсі триповерхового цегляного будинку та має загальну площу 12,9 м². А ось кухню і ванну доведеться ділити з сусідкою. Квартира знаходиться у житловому стані, повністю мебльована та оснащена побутовою технікою — плитою і пральною машиною.

Санвузол суміжний, а опалення індивідуальне електричне, що дозволяє ефективно контролювати витрати на комунальні послуги. З кімнати є вихід на балкон, а вікна виходять у тихий двір.

Квартира знаходиться в зручному місці, в безпосередній близькості до бювету, лікарень, дитячих майданчиків, зупинок транспорту, парків, шкіл та ринків. В будинку проживає лише одна сусідка.

Скільки коштує однокімнатна квартира в Одесі

Ціни на однушку залежать від того, де саме розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тисяч доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми писали скільки коштує квартира в Одесі на цокольному поверсі.

Також на продаж в одеській Молдаванці виставили квартиру на землі. Продавець налаштований заробити на ній 15 тисяч доларів. Щоправда, погоджується поторгуватися.