Продается комната в царском доме в Одессе за $6 тысяч

Комната, продаваемая в Одессе. Фото: OLX

На рынке недвижимости Одессы появилось предложение для тех, кто хочет быстро и дешево стать одесситом. В самом центре, на пересечении улиц Прохоровская и Мясоедовская, продается комната в коммуне за 6 тысяч долларов.

Такую квартиру на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.

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Что предлагают

Комната расположена на третьем этаже трехэтажного кирпичного дома и имеет общую площадь 12,9 м². А вот кухню и ванную придется делить с соседкой. Квартира находится в жилом состоянии, полностью меблирована и оснащена бытовой техникой — плитой и стиральной машиной.

Санузел смежный, а отопление индивидуальное электрическое, что позволяет эффективно контролировать расходы на коммунальные услуги. Из комнаты есть выход на балкон, а окна выходят в тихий двор.

Квартира находится в удобном месте, в непосредственной близости от бювета, больниц, детских площадок, остановок транспорта, парков, школ и рынков.

Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе

Цены на однушку зависят от того, где находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тысяч долларов.

Напомним, мы писали, сколько стоит квартира в Одессе на цокольном этаже.

Также на продажу в одесской Молдавии выставили квартиру на земле. Продавец настроен заработать на нем 15 тысяч долларов. Правда, соглашается поторговаться.