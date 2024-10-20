Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Стать одесситом за 6 тыс. долларов — где купить квартиру за такие деньги arrow

Стать одесситом за 6 тыс. долларов — где купить квартиру за такие деньги

20 октября 2024 16:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Продается комната в царском доме в Одессе за $6 тысяч
Комната, продаваемая в Одессе. Фото: OLX
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На рынке недвижимости Одессы появилось предложение для тех, кто хочет быстро и дешево стать одесситом. В самом центре, на пересечении улиц Прохоровская и Мясоедовская, продается комната в коммуне за 6 тысяч долларов.

Такую квартиру на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.

Читайте также:

Что предлагают

Комната расположена на третьем этаже трехэтажного кирпичного дома и имеет общую площадь 12,9 м². А вот кухню и ванную придется делить с соседкой. Квартира находится в жилом состоянии, полностью меблирована и оснащена бытовой техникой — плитой и стиральной машиной.

Санузел смежный, а отопление индивидуальное электрическое, что позволяет эффективно контролировать расходы на коммунальные услуги. Из комнаты есть выход на балкон, а окна выходят в тихий двор.

Квартира находится в удобном месте, в непосредственной близости от бювета, больниц, детских площадок, остановок транспорта, парков, школ и рынков. 

Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе

Цены на однушку зависят от того, где находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тысяч долларов.

Напомним, мы писали, сколько стоит квартира в Одессе на цокольном этаже.

Также на продажу в одесской Молдавии выставили квартиру на земле. Продавец настроен заработать на нем 15 тысяч долларов. Правда, соглашается поторговаться.

недвижимость Одесса квартиры Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:07 В Запорожье выросло количество пострадавших в результате российских авиаударов

17:00 Десантники уничтожили вражескую позицию морпехов в Курской области — видео

16:45 В Одессе потеплеет — прогноз погоды на завтра

16:43 Воины уничтожили вражескую ДРГ, которая засела в доме возле Торецка — видео

16:41 Скандал в Хмельницкой МСЭК — выплыли новые подробности

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

16:40 Полиция устанавливает лиц, повредивших могилы героев во Львове

16:24 В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера нефтяной компании

16:16 Завершение войны в Украине — журналист Портников сделал неутешительный прогноз

16:15 Стать одесситом за 6 тыс. долларов — где купить квартиру за такие деньги

16:10 Остин сделал заявление об участии КНДР на стороне РФ в войне против Украины

17:07 В Запорожье выросло количество пострадавших в результате российских авиаударов

17:00 Десантники уничтожили вражескую позицию морпехов в Курской области — видео

16:45 В Одессе потеплеет — прогноз погоды на завтра

16:43 Воины уничтожили вражескую ДРГ, которая засела в доме возле Торецка — видео

16:41 Скандал в Хмельницкой МСЭК — выплыли новые подробности

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

16:40 Полиция устанавливает лиц, повредивших могилы героев во Львове

16:24 В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера нефтяной компании

16:16 Завершение войны в Украине — журналист Портников сделал неутешительный прогноз

16:15 Стать одесситом за 6 тыс. долларов — где купить квартиру за такие деньги

16:10 Остин сделал заявление об участии КНДР на стороне РФ в войне против Украины

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака