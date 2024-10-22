В Одессе сдают квартиру с собственным бомбоубежищем

Интерьер квартиры. Фото: OLX

В условиях, когда продолжаются обстрелы, наличие доступного укрытия является преимуществом при выборе жилья для покупки или долгосрочной аренды. К примеру, на Молдаванке квартиру с ремонтом и с собственным бомбоубежищем готовы сдавать за 11 тыс. грн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

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Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 63 кв. м, из которых 6 кв. м занимает кухня. Высота потолков 3 м. В квартире сделан евроремонт, есть мебель и бытовая техника, в частности, холодильник, духовка, плита и стиральная машина. Полы подогреваются, есть ванна, кондиционер и решетки на окнах.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

В жилище централизованное отопление и раздельный санузел, а также оптоволоконный интернет.

Квартира расположена на первом этаже пятиэтажной "сталинки" на улице Средней. Стены кирпичные. Парадная на коде, прямо в ней расположен вход в бомбоубежище.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Жилье от хозяина, комиссии нет. Приоритет отдается семьям. Впрочем, есть условие — без домашних любимцев.

Вход в хранилище. Фото: OLX

Цены в Киеве

По данным портала dom.ria, средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Одессе составляет 11 тыс. грн в месяц. Самые высокие цены в Приморском районе (в среднем 12,5 тыс. грн), самые низкие — в Пересыпском (6 тыс. грн).

Напомним, в центре Одессы продают квартиру с чердаком всего за 16 тыс. долларов. Также мы писали о том, где в Одессе купить жилье за 6 тыс. долларов.