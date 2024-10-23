В Одессе продают шикарную квартиру у моря — фото

Дом, где продают квартиру. Фото: OLX

В Одессе выставили на продажу 5-комнатную квартиру с видом на море на восьмом этаже новостройки на Французском бульваре. Цена относительно небольшая — всего 1,006 млн долларов.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

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Квартира элитного класса в жилом комплексе "Юбилейный" занимает площадь в 251,5 кв. м, из которых 50 кв. м это кухня. Есть просторная терраса, к тому же панорамное остекление с видом на море в каждой комнате.

Вид с террасы квартиры. Фото: OLX

Вид из окна квартиры. Фото: OLX

В жилье два санузла, собственная котельная. Мебели и бытовой техники нет — ремонт после строителей. Итак, владелец может распланировать квартиру по собственному усмотрению. Все коммуникации выведены.

Квартира внутри. Фото: OLX

Квартира внутри. Фото: OLX

Отметим, что здание сдано в эксплуатацию в 2021 году. Стены из красного кирпича. Здание оборудовано видеонаблюдением, лифтом, подземным паркингом, есть консьерж. Территория охраняется. Из двора можно выйти прямо к морю.

Квартира внутри. Фото: OLX

Квартира внутри. Фото: OLX

Напомним, в Одессе сдают квартиру с собственным бомбоубежищем.

Также в центре Одессы продают квартиру с чердаком всего за 16 тысяч долларов.