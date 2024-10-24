У центрі Одеси недорого продають будинок

Подвір'я будинку. Фото: OLX

В Одесі виставили на продаж двокімнатний будиночок зі своїм подвір'ям, автономним опаленням й усіма комунікаціями. Його готові віддати за 19,5 тис. доларів.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.

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Що пропонують

Одноповерховий будинок розташований на розі вулиці Водопровідної та Ватманського провулку. Загальна площа 40 кв. м, площа ділянки 1 сотка. Стіни цегляні, дах вкритий шифером. Є власне огороджене подвір'я, свій окремий вхід. Опалення газове, встановлене АГВ. Всі комунікації підключені.

Будинок в Одесі. Фото: OLX

Інтер'єр будинку. Фото: OLX

У будинку дві окремі кімнати, зала, кухня та роздільний санвузол. Є меблі. Побудований будинок у 1960-1970-х роках.

Інтер'єр будинку. Фото: OLX

Інтер'єр будинку. Фото: OLX

Нагадаємо, в Одесі продають елітну п'ятикімнатну квартиру з терасою з видом на море. Також ми писали, за скільки можна зняти житло у місті з власним бомбосховищем.