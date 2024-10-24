В центре Одессы недорого продают дом

Двор дома. Фото: OLX

В Одессе выставили на продажу двухкомнатный домик со своим подворьем, автономным отоплением и всеми коммуникациями. Его готовы отдать за 19,5 тысяч долларов.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

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Что предлагают

Одноэтажный дом расположен на пересечении улицы Водопроводной и Ватманского переулка. Общая площадь 40 кв. м, площадь участка 1 сотка. Стены кирпичные, крыша покрыта шифером. Есть собственный огражденный двор, свой отдельный вход. Отопление газовое, установлено АГВ. Все коммуникации подключены.

Дом в Одессе. Фото: OLX

Интерьер дома. Фото: OLX

В доме две отдельные комнаты, зал, кухня и раздельный санузел. Есть мебель. Построен дом в 1960–1970-х годах.

Интерьер дома. Фото: OLX

Интерьер дома. Фото: OLX

Напомним, в Одессе продается элитная пятикомнатная квартира с террасой с видом на море. Также мы писали, сколько можно снять жилье в городе с собственным бомбоубежищем.