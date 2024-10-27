Розкішна квартира генерала РФ в Одесі: таємниці та факти

Квартира в Одесі. Фото: Одеська прокуратура

Журналісти показали розкішну квартиру російського генерала Михайла Дмитрієва в Одесі. Попри свої 77 років, він досі працює в Міністерстві оборони РФ, займаючись ракетною програмою.

Про те який вигляд має житло показано в сюжеті ТСН.

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Який вигляд має квартира

Рієлтори називають це житло одним із перших бізнес-класу в Одесі. Квартира має два поверхи, на яких є безліч просторих кімнат із різноманітними зонами для відпочинку та розваг. Перший поверх охоплює хол, їдальню, кухню, дитячу кімнату, дві спальні та три гардеробні, а також декілька санвузлів, обладнаних із надмірним комфортом, включаючи дві душові та джакузі біля господарського ліжка.

На другий поверх ведуть мармурові сходи, прикрашені кришталем. Тут розташована розважальна кімната з технікою преміальних брендів, більярдом, сауною, вертикальним солярієм, зимовим садом і зоною караоке.

Більше про нерухомість

Зазначимо, що пентхаус має площу 1 000 квадратних метрів. Він став відомий громадськості після того, як родина генерала потрапила під санкції Ради національної безпеки і оборони України. Квартиру передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), яке зараз шукає управителя для цього активу.

За даними журналістів, родина Дмитрієвих придбала цей об'єкт нерухомості у 2005 році за 570 000 доларів, оформивши його на тещу генерала. Після її смерті квартира перейшла у спадок дружині. Це елітне житло розташоване на вулиці Адмірала Азарова, з краєвидами на Чорне море та футбольну базу клубу "Чорноморець".

Що відомо про Дмитрієва

Зараз 77-річний росіянин є радником міністра оборони РФ та членом ради директорів промислової компанії "Тактическое ракетное вооружение". Раніше чоловік працював заступником міністра оборони держави-агресора та очолював комітет з військово-технічного співробітництва з іноземними державами. Компанія, до керівництва якої входить Дмитрієв, перебуває під санкціями США та Євросоюзу.

Нагадаємо, Путін намагається витіснити Україну з ринку зерна. Також ми писали, що російські кораблі залишають Чорне та Азовське моря.