Роскошная квартира генерала РФ в Одессе: тайны и факты

Квартира в Одессе. Фото: Одесская прокуратура

Журналисты показали роскошную квартиру российского генерала Михаила Дмитриева в Одессе. Несмотря на свои 77 лет, он до сих пор работает в Министерстве обороны РФ, занимаясь ракетной программой.

О том, как выглядит жилье, показали в сюжете ТСН.

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Как выглядит квартира

Риелторы называют это жилье одним из первых бизнес-классов в Одессе. Квартира включает в себя два этажа, на которых есть множество просторных комнат с разнообразными зонами для отдыха и развлечений. Первый этаж охватывает холл, столовую, кухню, детскую комнату, две спальни и три гардеробных, а также несколько санузлов, оборудованных с чрезмерным комфортом, включая две душевые и джакузи у хозяйственной кровати.

На второй этаж ведет мраморная лестница, украшенная хрусталем. Здесь расположена развлекательная комната с техникой премиальных брендов, бильярдом, сауной, вертикальным солярием, зимним садом и караоке зоной.

Больше о недвижимости

Пентхаус имеет площадь 1 000 квадратных метров. Он стал известен общественности после того, как семья генерала подверглась санкциям Совета национальной безопасности и обороны Украины. Квартиру передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), которое сейчас ищет управляющего для этого актива.

По данным журналистов, семья Дмитриевых приобрела этот объект недвижимости в 2005 году за 570 000 долларов, оформив его на тещу генерала. После ее смерти квартира перешла по наследству жене. Это элитное жилье, расположенное на улице Адмирала Азарова, с видами на Черное море и футбольную базу клуба "Черноморец".

Что известно о Дмитриеве

Сейчас 77-летний россиянин является советником министра обороны РФ и членом совета директоров промышленной компании "Тактическое ракетное вооружение". Ранее мужчина работал заместителем министра обороны государства-агрессора и возглавлял комитет по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Компания, в руководство которой входит Дмитриев, находится под санкциями США и Евросоюза.

Напомним, Путин пытается вытеснить Украину с рынка зерна. Также мы писали, что российские корабли покидают Черное и Азовское моря.