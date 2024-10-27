Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Квартира российского генерала в Одессе — как выглядит arrow

Квартира российского генерала в Одессе — как выглядит

27 октября 2024 13:01
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Роскошная квартира генерала РФ в Одессе: тайны и факты
Квартира в Одессе. Фото: Одесская прокуратура
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Журналисты показали роскошную квартиру российского генерала Михаила Дмитриева в Одессе. Несмотря на свои 77 лет, он до сих пор работает в Министерстве обороны РФ, занимаясь ракетной программой.

О том, как выглядит жилье, показали в сюжете ТСН.

Читайте также:

Как выглядит квартира

Риелторы называют это жилье одним из первых бизнес-классов в Одессе. Квартира включает в себя два этажа, на которых есть множество просторных комнат с разнообразными зонами для отдыха и развлечений. Первый этаж охватывает холл, столовую, кухню, детскую комнату, две спальни и три гардеробных, а также несколько санузлов, оборудованных с чрезмерным комфортом, включая две душевые и джакузи у хозяйственной кровати.

На второй этаж ведет мраморная лестница, украшенная хрусталем. Здесь расположена развлекательная комната с техникой премиальных брендов, бильярдом, сауной, вертикальным солярием, зимним садом и караоке зоной.

Больше о недвижимости

Пентхаус имеет площадь 1 000 квадратных метров. Он стал известен общественности после того, как семья генерала подверглась санкциям Совета национальной безопасности и обороны Украины. Квартиру передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), которое сейчас ищет управляющего для этого актива.

По данным журналистов, семья Дмитриевых приобрела этот объект недвижимости в 2005 году за 570 000 долларов, оформив его на тещу генерала. После ее смерти квартира перешла по наследству жене. Это элитное жилье, расположенное на улице Адмирала Азарова, с видами на Черное море и футбольную базу клуба "Черноморец".

Что известно о Дмитриеве

Сейчас 77-летний россиянин является советником министра обороны РФ и членом совета директоров промышленной компании "Тактическое ракетное вооружение". Ранее мужчина работал заместителем министра обороны государства-агрессора и возглавлял комитет по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Компания, в руководство которой входит Дмитриев, находится под санкциями США и Евросоюза.

Напомним, Путин пытается вытеснить Украину с рынка зерна. Также мы писали, что российские корабли покидают Черное и Азовское моря.

квартира Одесса россияне Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:30 Насиловал полгода — в Николаеве девочка стала жертвой дяди

14:29 Ермак сделал заявление о возможных изменениях в Формуле мира

14:17 Россия способна и дальше финансировать войну против Украины, — WP

14:00 Одесситка пожаловалась на испорченную еду в супермаркете

13:56 Полесье реконструирует стадион Житомира для матчей Лиги чемпионов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

13:54 Задержки выплат ВПЛ — куда обращаться в таких случаях

13:54 Оккупанты расстреляли гражданских в Селидово, — Офис генпрокурора

13:44 В Селидово россияне расстреливают гражданских, — военный

13:41 Враг окружает Селидово с определенной целью, — Forbes

13:39 Воздух прогреется до +15 ºС — погода в Харькове завтра

14:30 Насиловал полгода — в Николаеве девочка стала жертвой дяди

14:29 Ермак сделал заявление о возможных изменениях в Формуле мира

14:17 Россия способна и дальше финансировать войну против Украины, — WP

14:00 Одесситка пожаловалась на испорченную еду в супермаркете

13:56 Полесье реконструирует стадион Житомира для матчей Лиги чемпионов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

13:54 Задержки выплат ВПЛ — куда обращаться в таких случаях

13:54 Оккупанты расстреляли гражданских в Селидово, — Офис генпрокурора

13:44 В Селидово россияне расстреливают гражданских, — военный

13:41 Враг окружает Селидово с определенной целью, — Forbes

13:39 Воздух прогреется до +15 ºС — погода в Харькове завтра

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

11:03 Выборы президента США — за кого досрочно голосуют американцы

26 октября 2024
Text

20:40 Нардеп прокомментировала интенсивность украинского ОПК

Text

17:55 Деревянко назвала самую главную проблему бизнеса — это не война

Text

13:23 Попенко назвал области, которые под угрозой полного блэкаута

25 октября 2024
Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Text

19:46 Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре