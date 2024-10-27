Дом в Одессе для аренды посуточно с бассейном и комфортом

Кухня в доме. Фото: OLX

В Одессе сдается дом расположенный недалеко от Аркадии. Современный евроремонт, собственный бассейн и другие удобства будут стоить желающим погрузиться в роскошь 600 долларов в сутки.

Роскошный дом для отдыха в Одессе журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.

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Что предлагают

Дом расположен на 7-й станции Фонтана, рядом с Аркадией. Он имеет площадь 400 м² с участком на 4 сотки. Есть восемь отдельных спален, каждая с собственным санузлом и полная комплектация: от набора бытовой техники (стиральная машина, духовой шкаф, посудомоечная машина, холодильник и т.д.) до современных мультимедиа (Wi-Fi, скоростной интернет, телевизор).

Спальня в доме. Фото: OLX

Еще одна спальня в дорогом доме. Фото: OLX

Какие еще преимущества

Гостям, которые снимут дом, предоставляется возможность провести время в бассейне, на террасе с барбекю, а также насладиться кондиционером или подогревом пола, уютным балконом и просторным гаражом. До ближайшей инфраструктуры всего несколько шагов — магазины, кафе, рестораны, рынок, зеленая зона, парк, музеи, а также пляж. Доступ к дому охраняется. Кроме того, есть возможность проведения вечеринок для любого формата. А вот с запланированными мерами цена аренды уже увеличивается от 700 долларов в сутки.

Бассейн в доме. Фото: OLX

Гостиная в доме. Фото: OLX

Напомним, журналисты показали роскошную квартиру российского генерала Михаила Дмитриева в Одессе. Также экс-голова МСЭК задекларировала две квартиры общей площадью 129,6 кв м в Одессе.