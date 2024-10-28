За скільки в Одесі можна купити будинок з футбольним полем

В Одесі продають будинок з власним футбольним полем — фото
В Одесі виставили на продаж будинок в Аркадії, на вулиці Посмітного. Житло має власне футбольне поле і парк з білками. За нього просять 2,5 млн доларів.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення агентства нерухомості.
Що пропонують
Будинок займає площу у 549,9 кв. м і розташований на ділянці площею19,6 соток. Він збудований з червоної цегли, дах черепичний. На прибудинковій території — басейн, футбольне поле і сад з хвойними і декоративними рослинами, в якому навіть живуть білки. Є парковка на п'ять машин.
У будинку два поверхи і сім кімнат. Є чотири спальні, кабінет і спортивна зала. Стан — євроремонт. Висота стелі — 2,8 метри.
Будинок повністю автономний. У ньому є генератор безперебійного електропостачання. Опалення газове, встановлене АГВ. Є відеоспостереження. Підвал може слугувати бомбосховищем.
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