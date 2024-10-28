За сколько в Одессе можно купить дом с футбольным полем

В Одессе продают дом с собственным футбольным полем — фото
В Одессе выставили на продажу дом в Аркадии, на улице Посмитного. У жилья есть собственное футбольное поле и парк с белками. За него просят 2,5 млн. долларов.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления агентства недвижимости.
Что предлагают
Дом занимает площадь в 549,9 кв. м и расположен на участке площадью 19,6 соток. Он построен из красного кирпича, крыша черепичная. На придомовой территории — бассейн, футбольное поле и сад с хвойными и декоративными растениями, в котором даже живут белки. Есть парковка на пять машин.
В доме два этажа и семь комнат. Есть четыре спальни, кабинет и спортивный зал. Состояние — евроремонт. Высота потолка — 2,8 метра.
Дом полностью автономен. В нем имеется генератор бесперебойного электроснабжения. Отопление газовое, установленное АГВ. Есть видеонаблюдение. Подвал может служить бомбоубежищем.
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