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Двухуровневая квартира в Одессе за 52 тыс. долларов — есть нюанс

29 октября 2024 13:52
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе продают квартиру с необычной планировкой
Палисадник в квартире. Фото: OLX
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе выставили на продажу двухуровневую квартиру с собственным палисадником. Она расположена в старинном доме в самом центре города. Цена — 51,9 тыс. долларов.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

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Квартира площадью 60 кв. м (кухня 20 кв. м) расположена на первом этаже трехэтажного дома. Планировка необычная, с разными уровнями. На первом уровне — кухня-студия (потолок 5 м). Лестница ведет на второй уровень (потолок 2,3 м). На втором уровне расположены смежный санузел и две спальни.

Двухуровневая квартира в Одессе за 52 тыс. долларов — есть нюанс - фото 1
Интерьер квартиры. Фото: OLX
Двухуровневая квартира в Одессе за 52 тыс. долларов — есть нюанс - фото 2
Интерьер квартиры. Фото: OLX

Квартира меблирована, в ней сделан евроремонт. Имеется централизованное отопление.

Двухуровневая квартира в Одессе за 52 тыс. долларов — есть нюанс - фото 3
Кухня в квартире. Фото: OLX
Двухуровневая квартира в Одессе за 52 тыс. долларов — есть нюанс - фото 4
Спальня в квартире. Фото: OLX

Дом старый, царских времен, расположен в Красном переулке между улицами Греческой и Бунина. Стены кирпичные.

Двухуровневая квартира в Одессе за 52 тыс. долларов — есть нюанс - фото 5
Санузел в квартире. Фото: OLX

Напомним, в Одессе продают дом со своим футбольным полем. Также мы рассказывали, как выглядит самый дорогой дом в городе.

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