В Одессе продают квартиру с необычной планировкой

Палисадник в квартире. Фото: OLX

В Одессе выставили на продажу двухуровневую квартиру с собственным палисадником. Она расположена в старинном доме в самом центре города. Цена — 51,9 тыс. долларов.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

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Что предлагают

Квартира площадью 60 кв. м (кухня 20 кв. м) расположена на первом этаже трехэтажного дома. Планировка необычная, с разными уровнями. На первом уровне — кухня-студия (потолок 5 м). Лестница ведет на второй уровень (потолок 2,3 м). На втором уровне расположены смежный санузел и две спальни.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Квартира меблирована, в ней сделан евроремонт. Имеется централизованное отопление.

Кухня в квартире. Фото: OLX

Спальня в квартире. Фото: OLX

Дом старый, царских времен, расположен в Красном переулке между улицами Греческой и Бунина. Стены кирпичные.

Санузел в квартире. Фото: OLX

Напомним, в Одессе продают дом со своим футбольным полем. Также мы рассказывали, как выглядит самый дорогой дом в городе.