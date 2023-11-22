Екологи підрахували збитки від обстрілів Одещини "Іскандерами"

Виліт "Іскандера". Фото: росЗМІ

Зранку 30 жовтня ворог вкотре атакував Одеську область балістичними ракетами по припортовій інфраструктурі, зокрема ціллю став Іллічівський судноремонтний завод. Екоінспектори підрахували, яких збитків отримала держава внаслідок чергового обстрілу.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Матеріальна шкода державі

За інформацією відомства, у результаті удару встановлено засмічення металевими конструкціями та будівельними відходами земельних ділянок загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів.

"Загальний розмір шкоди, завданої засміченням земельних ресурсів, складає понад 269 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на листопад 2023 року Одеса займає третю сходинку у рейтингу за найзабрудненішим повітрям в Україні. Екологи центру Бориса Срезневського найбільше це пов'язують з наслідками війни та викидами небезпечних речовин.

Також ми писали, що 5 листопада російські терористи завдали удару по історичному центру Одеси. Унаслідок ракетної атаки постраждала будівля художнього музею, а в багатьох житлових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, у деяких містян навіть відвалилися шматки стель.