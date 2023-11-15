На Одещині забруднене повітря у наслідку війни, — Стрілець

Міністр екології Руслан Стрілець. Фото: Новини.LIVE

Станом на листопад 2023 року Одеса займає третю сходинку у рейтингу за найзабрудненішим повітрям в Україні. Екологи центру Бориса Срезневського найбільше це пов'язують з наслідками війни та викидами небезпечних речовин.

Про це журналістам Новини.LIVE під час робочого візиту на Одещину повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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"Це не дивно, адже та кількість прильотів, та кількість згорілих нафтопродуктів, які сьогодні є, на жаль, на Одещині, можуть бути джерелом таких показників", — сказав міністр.

Забруднення повітря в України

Наразі Мінекології разом з екоінспекцією та Офісом генпрокурора встановлюють збитки, завдані ворогом довкіллю.

"Загальна сума збитків по країні наразі майже 2,2 трильйона гривень. І це лише матеріальна складова, природні наслідки ми побачимо пізніше. Адже окупанти не розуміють, що довкілля немає кордонів і всі ці наслідки війни можуть піти також й на їхню територію", — підсумував Стрілець.

Нагадаємо, в Одеській області зафіксували серйозні екологічні ризики для дельти Дунаю. Це пов'язано з російськими обстрілами портів Рені та Ізмаїлу.

Варто додати, Український національний центр екології моря повідомив, що дані про ступінь забруднення морського середовища стануть ключовим доказом у кримінальній справі про екоцид. Прокуратура вже розпочала розслідування справи щодо екологічного злочину.