На Одещині забруднене повітря у наслідку війни, — Стрілець
Станом на листопад 2023 року Одеса займає третю сходинку у рейтингу за найзабрудненішим повітрям в Україні. Екологи центру Бориса Срезневського найбільше це пов'язують з наслідками війни та викидами небезпечних речовин.
Про це журналістам Новини.LIVE під час робочого візиту на Одещину повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
"Це не дивно, адже та кількість прильотів, та кількість згорілих нафтопродуктів, які сьогодні є, на жаль, на Одещині, можуть бути джерелом таких показників", — сказав міністр.
Забруднення повітря в України
Наразі Мінекології разом з екоінспекцією та Офісом генпрокурора встановлюють збитки, завдані ворогом довкіллю.
"Загальна сума збитків по країні наразі майже 2,2 трильйона гривень. І це лише матеріальна складова, природні наслідки ми побачимо пізніше. Адже окупанти не розуміють, що довкілля немає кордонів і всі ці наслідки війни можуть піти також й на їхню територію", — підсумував Стрілець.
Нагадаємо, в Одеській області зафіксували серйозні екологічні ризики для дельти Дунаю. Це пов'язано з російськими обстрілами портів Рені та Ізмаїлу.
Варто додати, Український національний центр екології моря повідомив, що дані про ступінь забруднення морського середовища стануть ключовим доказом у кримінальній справі про екоцид. Прокуратура вже розпочала розслідування справи щодо екологічного злочину.
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