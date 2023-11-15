В Одесской области загрязнен воздух в результате войны, — Стрелец

Министр экологии Руслан Стрелец. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на ноябрь 2023 года Одесса занимает третье место в рейтинге за самым загрязненным воздухом в Украине. Экологи центра Бориса Срезневского больше всего связывают с последствиями войны и выбросами опасных веществ.

Об этом журналистам Новини.LIVE во время рабочего визита в Одесскую область сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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"Это неудивительно, ведь и количество "прилетов", и количество сгоревших нефтепродуктов, которые сегодня есть, к сожалению, в Одесской области, могут быть источником таких показателей", — сказал министр.

Загрязнение воздуха в Украине

Минэкологии вместе с экоинспекцией и Офисом генпрокурора устанавливают ущерб, нанесенный врагом окружающей среде.

"Общая сумма ущерба по стране сейчас почти 2,2 триллиона гривен. И это лишь материальная составляющая, естественные последствия мы увидим позже. Ведь оккупанты не понимают, что окружающей среды нет границ и все эти на следствия войны могут пойти также и на их территорию", — подытожил Стрелец.

Напомним, в Одесской области зафиксировали серьезные экологические риски для дельты Дуная. Это связано с российскими обстрелами портов Рени и Измаила.

Украинский национальный центр экологии моря сообщил, что данные о степени загрязнения морской среды станут ключевым доказательством по уголовному делу об экоциде. Прокуратура уже начала расследование дела по экологическому преступлению.