Экологи подсчитали ущерб от обстрелов Одесчины "Искандерами"

Вылет "Искандера". Фото: росСМИ

Утром 30 октября враг раз атаковал Одесскую область баллистическими ракетами по припортовой инфраструктуре, в частности целью стал Ильичевский судоремонтный завод. Экоинспекторы подсчитали, какой ущерб получило государство в результате очередного обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Материальный ущерб государству

По информации ведомства, в результате удара установлено засорение металлическими конструкциями и строительными отходами земельных участков общей площадью более 2 тысяч квадратных метров.

"Общий размер ущерба, причиненного засорением земельных ресурсов, составляет более 269 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на ноябрь 2023 года Одесса занимает третье место в рейтинге за самым загрязненным воздухом в Украине. Экологи центра Бориса Срезневского больше всего это связывают с последствиями войны и выбросами опасных веществ.

Также мы писали, что 5 ноября российские террористы нанесли удар по историческому центру Одессы. В результате ракетной атаки пострадало здание художественного музея, а во многих жилых домах взрывной волной выбило окна и двери, у некоторых горожан даже отвалились куски потолков.