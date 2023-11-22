Экологи подсчитали ущерб от обстрелов Одесчины "Искандерами"
Утром 30 октября враг раз атаковал Одесскую область баллистическими ракетами по припортовой инфраструктуре, в частности целью стал Ильичевский судоремонтный завод. Экоинспекторы подсчитали, какой ущерб получило государство в результате очередного обстрела.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Материальный ущерб государству
По информации ведомства, в результате удара установлено засорение металлическими конструкциями и строительными отходами земельных участков общей площадью более 2 тысяч квадратных метров.
"Общий размер ущерба, причиненного засорением земельных ресурсов, составляет более 269 миллионов гривен", — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на ноябрь 2023 года Одесса занимает третье место в рейтинге за самым загрязненным воздухом в Украине. Экологи центра Бориса Срезневского больше всего это связывают с последствиями войны и выбросами опасных веществ.
Также мы писали, что 5 ноября российские террористы нанесли удар по историческому центру Одессы. В результате ракетной атаки пострадало здание художественного музея, а во многих жилых домах взрывной волной выбило окна и двери, у некоторых горожан даже отвалились куски потолков.
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