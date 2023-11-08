Екологи підрахували збитки від обстрілів Одещини "Оніксами"

Запуск ракети "Онікс". Фото: ВВС

У ніч проти 7 жовтня ворог вкотре атакував Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами по припортовій інфраструктурі, зокрема зерносховищу. Екоінспектори підрахували, яких збитків отримала держава внаслідкок чергового обстрілу.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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За інформацією відомства, влучання відбулося в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Матеріальна шкода державі

Наразі встановлено засмічення будівельними відходами та металевими конструкціями земельних ділянок загальною площею понад 4 тисячі квадратних метрів. Такі забруднення екологи оцінюють у понад 143, 7 мільйонів гривень.

"Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю внаслідок збройної агресії", — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, ворог збільшив свою присутність у Чорному морі, попри шторм та негоду. Наразі на бойовому чергуванні присутні ракетоносії.

Також ми писали, що 5 листопада російські терористи завдали удару по історичному центру Одеси. Унаслідок ракетної атаки постраждала будівля художнього музею, а в багатьох житлових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, у деяких містян навіть відвалилися шматки стель.