У Чорному морі знову з'явилися ворожі ракетоносії

Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 8 листопада, ворог збільшив свою присутність у Чорному морі, попри шторм та негоду. Наразі на бойовому чергуванні присутні ракетоносії.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 ворожих кораблів, серед яких три ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" становить 24 ракети;

в Азовському морі — 1 десантний корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 1 корабель.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 5 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 16 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, припортова інфраструктура буде відновлена ​​в найкоротші терміни. Як тільки буде безпечно, бізнес почне робити перші кроки в цьому напрямку.

Також ми писали, що Україна — перша країна в історії, яка уразила ворожий ракетний корабель до його введення у флот. Ракетний катер "Аскольд" хоч і залишився на плаву, але отримав критичні пошкодження важливих елементів.