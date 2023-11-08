У Чорному морі знову з'явилися ворожі ракетоносії
8 листопада 2023 10:20
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
Сьогодні, 8 листопада, ворог збільшив свою присутність у Чорному морі, попри шторм та негоду. Наразі на бойовому чергуванні присутні ракетоносії.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
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Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 ворожих кораблів, серед яких три ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" становить 24 ракети;
- в Азовському морі — 1 десантний корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні 1 корабель.
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 5 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 16 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, припортова інфраструктура буде відновлена в найкоротші терміни. Як тільки буде безпечно, бізнес почне робити перші кроки в цьому напрямку.
Також ми писали, що Україна — перша країна в історії, яка уразила ворожий ракетний корабель до його введення у флот. Ракетний катер "Аскольд" хоч і залишився на плаву, але отримав критичні пошкодження важливих елементів.
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