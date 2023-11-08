В Черном море снова появились вражеские ракетоносители

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

Сегодня, 8 ноября, враг увеличил свое присутствие в Черном море, несмотря на шторм и непогоду. В настоящее время на боевом дежурстве присутствуют ракетоносители.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, среди которых три ракетоносителя. Общий залп "Калибров" составляет 24 ракеты;

в Азовском море — 1 десантный корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 1 корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря — 5 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 16 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, припортовая инфраструктура будет восстановлена ​​в кратчайшие сроки. Как только будет безопасно, бизнес начнет делать первые шаги в этом направлении.

Также мы писали, что Украина — первая страна в истории, поразившая вражеский ракетный корабль до его введения во флот. Ракетный катер "Аскольд" хоть и остался на плаву, но получил критические повреждения важных элементов.