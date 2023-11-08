В Черном море снова появились вражеские ракетоносители
Сегодня, 8 ноября, враг увеличил свое присутствие в Черном море, несмотря на шторм и непогоду. В настоящее время на боевом дежурстве присутствуют ракетоносители.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, среди которых три ракетоносителя. Общий залп "Калибров" составляет 24 ракеты;
- в Азовском море — 1 десантный корабль;
- в Средиземном море на боевом дежурстве 1 корабль.
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- до Азовского моря — 5 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 16 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, припортовая инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки. Как только будет безопасно, бизнес начнет делать первые шаги в этом направлении.
Также мы писали, что Украина — первая страна в истории, поразившая вражеский ракетный корабль до его введения во флот. Ракетный катер "Аскольд" хоть и остался на плаву, но получил критические повреждения важных элементов.
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