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В Черном море снова появились вражеские ракетоносители

8 ноября 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море снова появились вражеские ракетоносители
Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 8 ноября, враг увеличил свое присутствие в Черном море, несмотря на шторм и непогоду. В настоящее время на боевом дежурстве присутствуют ракетоносители.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, среди которых три ракетоносителя. Общий залп "Калибров" составляет 24 ракеты;
  • в Азовском море — 1 десантный корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 1 корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — 5 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 16 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, припортовая инфраструктура будет восстановлена ​​в кратчайшие сроки. Как только будет безопасно, бизнес начнет делать первые шаги в этом направлении.

Также мы писали, что Украина — первая страна в истории, поразившая вражеский ракетный корабль до его введения во флот. Ракетный катер "Аскольд" хоть и остался на плаву, но получил критические повреждения важных элементов.

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