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Экологи подсчитали ущерб от обстрелов Одесчины "Ониксами"

8 ноября 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экологи подсчитали ущерб от обстрелов Одесчины "Ониксами"
Запуск ракеты "Оникс". Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 7 октября враг в очередной раз атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами по припортовой инфраструктуре, в том числе зернохранилищу. Экоинспекторы подсчитали, какой ущерб получило государство в результате очередного обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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По информации ведомства, попадание произошло в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.

Материальный вред государству

В настоящее время установлено засорение строительными отходами и металлическими конструкциями земельных участков общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. Такие загрязнения экологи оценивают более чем в 143,7 миллионов гривен.

"Информация передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для формирования единого реестра ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня, 8 ноября, враг увеличил свое присутствие в Черном море, несмотря на шторм и непогоду. В настоящее время на боевом дежурстве присутствуют ракетоносители.

Также мы писали, что 5 ноября российские террористы нанесли удар по историческому центру Одессы. В результате ракетной атаки пострадало здание художественного музея, а во многих жилых домах взрывной волной выбило окна и двери, у некоторых горожан даже отвалились куски потолков.

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