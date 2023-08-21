Екологічна небезпека в Чорному морі: які наслідки дій РФ для природи

Дельфіни стрибають в морі. Фото: pixabay

На прибережжях Чорного моря, від України до Болгарії та Туреччини загинуло близько тисячі дельфінів і це тільки ймовірна кількість, адже невідомо скільки ще мертвих ссавців дрейфують в акваторії. Втім, це не єдиний удар по екології України від терористичних дій РФ.

Про це та про те як природоохоронці формують єдиний реєстр збитків довкіллю Міністр Руслан Стрілець розповів для The New York Times.

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В умовах воєнного стану проблеми природоохоронного характеру стають ще гострішими. Міністерство екології та природних ресурсів працює над розробкою нових методик документування збитків, завданих навколишньому середовищу.

"Це був новий для Міндовкілля виклик воєнного часу. Ми створили ці методики, адже не можемо втратити жодної інформації про екологічні злочини. Наш досвід роботи в умовах війни — унікальний і корисний для держав на всіх континентах", — сказав Руслан Стрілець.

Один з найбільших ударів для екології сталася через руйнування Каховської греблі, яке призвело до потрапляння в море величезної кількості прісної води. Понад 15 мільярдів кубометрів води стали причиною опріснення екосистем.

Загибель дельфінів в Чорному морі

Російські кораблі, наближаючись до узбережжя України в Чорному морі, використовують акустичні сигнали гідролокаторів, які можуть викликати дезорієнтацію та стрес серед дельфінів. Наявність морських мін та ракетних пусків в морі додає небезпеки для дельфінів. Вибухи та гучні шуми можуть призвести до гибелі для цих чутливих істот.

Що робити, якщо помітив мертвого дельфіна

Якщо знайдете або вам стане відомою інформація через інтернет-джерела про будь-які викиди дельфінів на береги Чорного моря у 2023 році, екологи просять проінформувати про це нацпарк через: messenger, viber, telegram за телефоном 097-5762705, 068-8816194, або електронною поштою — [email protected].

Нагадаємо, 13 липня на пляжі "Дельфін" знайдено труп незрілого дельфіна. Це спричинило зацікавлення співробітників Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та НДУ "Український науковий центр екології моря". Вони провели огляд та фіксацію цього інциденту.