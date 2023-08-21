Экологическая опасность в Черном море: каковы последствия действий РФ для природы

Дельфины прыгают в море. Фото: pixabay

На побережьях Черного моря, от Украины до Болгарии и Турции погибло около тысячи дельфинов и это только вероятное количество, ведь неизвестно, сколько еще мертвых млекопитающих дрейфуют в акватории. Впрочем, это не единственный удар по экологии Украины от террористических действий РФ.

Об этом и о том как природоохранники формируют единый реестр ущерба окружающей среде Министр Руслан Стрелец рассказал для The New York Times.

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Загрязнение Черного моря

В условиях военного положения проблемы природоохранного характера становятся еще более острыми. Министерство экологии и природных ресурсов работает над разработкой новых методик документирования ущерба, нанесенного окружающей среде.

"Это был новый для Минсреды вызов военного времени. Мы создали эти методики, ведь не можем потерять никакой информации об экологических преступлениях. Наш опыт работы в условиях войны — уникален и полезен государствам на всех континентах", — сказал Руслан Стрелец.

Один из самых больших ударов для экологии произошел из-за разрушения Каховской дамбы, которое привело к попаданию в море огромного количества пресной воды. Более 15 млрд кубометров воды стали причиной опреснения экосистем.

Гибель дельфинов в Черном море

Российские корабли, приближаясь к побережью Украины в Черном море, используют акустические сигналы гидролокаторов, которые могут вызвать дезориентацию и стресс среди дельфинов. Наличие морских мин и ракетных пусков в море придает опасности для дельфинов. Взрывы и громкие шумы могут привести к гибели этих чувствительных существ.

Что делать, если заметил мертвого дельфина

Если найдете или вам станет известна информация через интернет-источники о любых выбросах дельфинов на берега Черного моря в 2023 году, экологи просят проинформировать об этом нацпарк через: messenger, viber, telegram по телефону 097-5762705, 068-8816194, или почтой – [email protected].

Напомним, 13 июля на пляже "Дельфин" обнаружен труп незрелого дельфина. Это вызвало интерес сотрудников Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета и НГУ "Украинский научный центр экологии моря". Они провели осмотр и фиксацию этого инцидента.