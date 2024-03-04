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Екологія Одещини потерпає від війни — фахівці опублікували статистику

4 березня 2024 18:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Екологія Одещини потерпає від війни — фахівці опублікували статистику
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Від початку війни встановлено понад пів тисячі фактів шкоди довкіллю Одеської та Миколаївської областей. Сума збитків від ворожих атак по південних регіонах рахуються десятками мільярдів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Від початку повномасштабного вторгнення інспектори задокументували понад 500 фактів шкоди довкіллю Одеської та Миколаївської областей. В цих регіонах збитки від ворожих атак становлять понад 132,1 мільярди гривень. З них шкода Одеській області — 41,5 мільярди гривень, а Миколаївській — 90,6 мільярди гривень.

Шкода довкіллю

За підрахунками фахівців Державної екологічної інспекції, внаслідок ворожих атак росіян на Одещині і Миколаївщині:

  • 1,1 млн кв. м земель засмічено залишками знищених об’єктів та боєприпасів;
  • 189 тис. кв. м забруднених ґрунтів;
  • 7,3 тис. тонн згорілих нафти, нафтопродуктів та газу;
  • 2,9 млн тонн забруднюючих речовин, що потрапили в атмосферне повітря під час горіння;
  • 4,8 тис. га згорілих лісів;
  • 625 тонн забруднюючих речовин у водних об’єктах;
  • 1,4 тис. тонн сторонніх предметів, матеріалів, відходів, що потрапили до водних об'єктів;
  • 66,7 тонн забруднюючих речовин, що потрапили у морські води.

Нагадаємо, що фахівці Міндовкілля опублікували дослідження про вплив війни на довкілля країни. Згідно з їхніми даними, за два роки Росія завдала шкоди довкіллю Одещини на понад мільярд доларів.

Також ми писали, що фахівці Державної екологічної інспекції підрахували шкоду від пожежі, яка сталась на місці влучання збитого дрону 23 лютого. Сума збитків від займання становила понад 100 тисяч гривень.

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