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Экология Одесчины страдает от войны — специалисты опубликовали статистику

4 марта 2024 18:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Экология Одесчины страдает от войны — специалисты опубликовали статистику
Последствия вражеских обстрелов. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С начала войны установлено более полутысячи фактов вреда окружающей среде Одесской и Николаевской областей. Сумма ущерба от вражеских атак по южным регионам исчисляется десятками миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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С начала полномасштабного вторжения инспекторы задокументировали более 500 фактов ущерба окружающей среде Одесской и Николаевской областей. В этих регионах ущерб от вражеских атак составляет более 132,1 миллиарда гривен. Из них ущерб Одесской области — 41,5 миллиарда гривен, а Николаевской — 90,6 миллиарда гривен.

Вред окружающей среде

По подсчетам специалистов Государственной экологической инспекции, в результате вражеских атак россиян в Одесской и Николаевской областях:

  • 1,1 млн кв. м земель, засоренных остатками уничтоженных объектов и боеприпасов;
  • 189 тыс. кв. м загрязненных почв;
  • 7,3 тыс. тонн сгоревших нефти, нефтепродуктов и газа;
  • 2,9 млн тонн загрязняющих веществ, попавших в атмосферный воздух во время горения;
  • 4,8 тыс. га сгоревших лесов;
  • 625 тонн загрязняющих веществ в водных объектах;
  • 1,4 тыс. тонн посторонних предметов, материалов, отходов, попавших в водные объекты;
  • 66,7 тонн попавших в морские воды загрязняющих веществ.

Напомним, что специалисты Минсреды опубликовали исследование о влиянии войны на окружающую среду страны. Согласно их данным, за два года Россия нанесла ущерб окружающей среде Одесчины более чем на миллиард долларов.

Также мы писали, что специалисты Государственной экологической инспекции подсчитали ущерб от пожара, который произошел на месте попадания сбитого дрона 23 февраля. Сумма ущерба от возгорания составила более 100 тысяч гривен.

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