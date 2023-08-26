Наслідки війни: багато тварин гинуть через обстріли

Баклан в одеському зоопарку. Фото: Новини.LIVE

З початку повномасштабного вторгнення екологи зафіксували загибель сотень дельфінів у Чорному морі. Тварини гинуть від пусків та вибухів російських ракет, які країна-агресор спрямовує по мирній Україні. Але українці не опускають рук та намагаються виходити поранених та контужених тварин.

Журналісти Новини.LIVE навідалися до одеського зоопарку, де в реабілітаційному центрі із початку війни пройшли лікування сотні птахів, тварин, плазунів тощо, які постраждали внаслідок дій російських військ. Серед них і баклан, якого ледь живого на одеському пляжі знайшла наша фотокореспондентка Юлія Браславська.

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Реабілітаційний центр

Тепле сонечко, прохолодна вода, смачна їжа та постійний догляд — запорука швидкого одужання для тих птахів та тварин, які сьогодні опинилися в реабілітаційному центрі. Їх привезли до одеського зоопарку небайдужі громадяни, коли знайшли їх у напівпритомному стані.

Ігор Беляков — директор одеського зоопарку. Фото: Новини.LIVE

"Війна — це не лише біда для людей, але й для тварин: диких та свійських. У нас вже понад 10 років працює центр реабілітації тварин. Одесити про нього знають і приносять їх до нас. Переважно до нас потрапляють птахи, які отримали контузію. Через вибухи, до яких вони дуже чутливі, птахи втрачають координацію рухів, орієнтацію. Така контузія зазвичай зворотна. Ми можемо лікувати їх та надалі відпускати на волю. Головне завдання нашого реабілітаційного центру: прийняти, виходити та відпустити на волю", — розповідає директор зоопарку Ігор Беляков.

Птахи в зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Теракт на Каховській ГЕС

Після теракту на Каховській ГЕС до одеського узбережжя принесло чимало тварин, серед яких були й червонокнижні. У перші дні, коли велика вода досягла одеського узбережжя, люди принесли до зоопарку понад 300 різноманітних тварин. Тут, в реабілітаційному центрі їх вилікували після чого випустили назад до дикої природи. Орієнтовно протягом дня до зоопарку щодня приносять небайдужі громадяни до 10 тварин, серед яких і птахи.

Рожеві фламінго. Фото: Новини.LIVE

"Жаби, тритони, вужі, ондатри, були навіть єнотоподібні собаки. Всіх їх ми вже випустили у дельті Дністра. Наразі у нас залишитися лише червонокнижні дунайські тритони. Зараз ми ретельно аналізуємо природні місця, куди саме їх випустити, аби вони добре себе там почували", — зазначає Ігор Беляков.

За його словами, ті, кого їм вдалося врятувати — це лише невеличка крапля у морі. Адже велика частина тварин, на жаль, із початку війни загинула. Втрати в екосистемах через обстріли та ракетні удари сьогодні дуже великі.

Пара папуг. Фото: Новини.LIVE

Врятований баклан

Баклана, якого привезла Юлія Браславська до зоопарку, наразі вже відпустили на волю. Після контузії птаху знадобилося трохи більше ніж тиждень, аби відновити сили.

Баклани, черепахи, лебеді. Фото: Новини.LIVE

"До нас потрапляють птахи із різними ступенями контузії. Ветеринарна служба зоопарку медикаментозно підтримує їх із першого дня. Як результат, буквально за кілька днів вони знову повертаються до повноцінного життя. Під час роботи із птахами, головне завдання ветеринарів, не дати їм звикнути до людини. Для цього у нас є орнітологи, які знають особливості поводження птахів. Кожного року після реабілітації ми випускаємо на волю понад 1000 пернатих, серед яких вже і баклан, якого ви принесли на початку серпня", — резюмував Ігор Беляков.

Дикі качки. Фото: Новини.LIVE

Також він додав, що із початком повномасштабного вторгнення збільшилася кількість людей, які поспішають на допомогу тваринам, що опинилися у біді. В зоопарку зазначають, що завжди готові прийняти на реабілітацію постраждалих тварин. А тому закликають громадян, не проходити повз їх біди, адже, саме від кожного із нас залежить, якою буде природа у майбутньому.