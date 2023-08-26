Последствия войны: многие животные гибнут из-за обстрелов

Баклан в одесском зоопарке. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабного вторжения экологи зафиксировали гибель сотен дельфинов в Черном море. Животные гибнут от пусков и взрывов российских ракет, направляемых страной-агрессором по мирной Украине. Но украинцы не опускают руки и пытаются выходить раненых и контуженых животных.

Журналисты Новини.LIVE посетили одесский зоопарк, где в реабилитационном центре с начала войны прошли лечение сотни птиц, животных, пресмыкающихся и т.п., пострадавших в результате действий российских войск. Среди них и баклан, которого едва живого на одесском пляже нашла наша фотокорреспондентка Юлия Браславская.

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Реабилитационный центр

Теплое солнышко, прохладная вода, вкусная еда и постоянный уход — залог быстрого выздоровления тех птиц и животных, которые сегодня оказались в реабилитационном центре. Их привезли в одесский зоопарк неравнодушные граждане, когда нашли животных почти в бессознательном состоянии.

Игорь Беляков — директор одесского зоопарка. Фото: Новини.LIVE

"Война — это не только беда для людей, но и для животных: диких и домашних. У нас уже более 10 лет работает центр реабилитации животных. Одесситы о нем знают и приносят их к нам. Преимущественно к нам попадают птицы, получившие контузию. Из-за взрывов, к которым они очень чувствительны, птицы теряют координацию движений, ориентацию. Такая контузия обычно обратная. Мы можем лечить их и дальше отпускать на свободу. Главная задача нашего реабилитационного центра: принять, выходить и отпустить на свободу", — рассказывает директор зоопарка Игорь Беляков.

Птицы в зоопарке. Фото: Новини.LIVE

Теракт на Каховской ГЭС

После теракта на Каховской ГЭС к одесскому побережью принесло немало животных, среди которых были и краснокнижные. В первые дни, когда большая вода достигла одесского побережья, люди принесли в зоопарк более 300 животных. Здесь, в реабилитационном центре их вылечили, после чего выпустили обратно в дикую природу. Ориентировочно в течение дня в зоопарк неравнодушные граждане приносят до 10 животных, среди которых и птицы.

Розовый фламинго. Фото: Новини.LIVE

"Лягушки, тритоны, ужи, ондатры, были даже енотовидные собаки. Всех их мы уже выпустили в дельте Днестра. Сейчас у нас остаться только краснокнижные дунайские тритоны. Мы тщательно анализируем природные места, куда именно их выпустить, чтобы они хорошо себя там чувствовали", — отмечает Игорь Беляков.

По его словам, те, кого им удалось спасти — это лишь небольшая капля в море. Ведь большая часть животных, к сожалению, с начала войны погибла. Потери в экосистемах из-за обстрелов и ракетных ударов сегодня очень велики.

Пара попугаев. Фото: Новини.LIVE

Спасенный баклан

Баклана, которого привезла Юлия Браславская в зоопарк, уже отпустили на свободу. После контузии птице понадобилось чуть больше недели, чтобы восстановить силы.

Бакланы, черепахи, лебеди. Фото: Новини.LIVE

"К нам попадают птицы с разными степенями контузии. Ветеринарная служба зоопарка медикаментозно поддерживает их с первого дня. Как результат, буквально через несколько дней они снова возвращаются к полноценной жизни. Во время работы с птицами, главная задача ветеринаров, не дать им привыкнуть к человеку. Для этого у нас есть орнитологи, которые знают особенности поведения птиц. Каждый год после реабилитации мы выпускаем на свободу более 1000 пернатых, среди которых и баклан, которого вы принесли в начале августа", — резюмировал Игорь Беляков.

Дикие утки. Фото: Новини.LIVE

Также он добавил, что с началом полномасштабного вторжения увеличилось количество людей, спешащих на помощь оказавшимся в беде животным. В зоопарке отмечают, что всегда готовы принять на реабилитацию пострадавших животных. Поэтому призывают граждан, не проходить мимо их бед, ведь именно от каждого из нас зависит, какой будет природа в будущем.