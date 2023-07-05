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Ексдиректора КП підозрюють у забрудненні земель "Французького лісу" на Одещині

5 липня 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ексдиректора КП підозрюють у забрудненні земель "Французького лісу" на Одещині
"Французький ліс" на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під провадженням прокурорів було повідомлено про підозру ексдиректору комунального підприємства на Подільщині. Йому висунули звинувачення у службовій недбалості, забрудненні та пошкодженні земель, що призвело до серйозної небезпеки для довкілля.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За даними слідства, у період з 2019 по 2021 рік керівник комунального підприємства, відповідальний за обслуговування водопровідної мережі та каналізаційних систем, усвідомлюючи наявність пошкоджень каналізаційного колектора, незаконно скидав каналізаційні стоки на земельні ділянки лісового фонду. Конкретно на територію "Французького лісу" у лісництві Кодим Балтського лісогосподарського підприємства ДП "Ліси України".

Забруднений ліс. Фото: Одеська обласна прокуратура
Забруднений ліс. Фото: Одеська обласна прокуратура

Підозрюваний не здійснював жодних заходів для відновлення пошкодженого каналізаційного колектору коштом фінансових ресурсів підприємства, які отримував у результаті своєї господарської діяльності. Він також не звертався до місцевих органів влади для отримання фінансування на ремонт.

Внаслідок порушення спеціальних правил та норм директором комунального підприємства сталися забруднення земель лісового фонду різними речовинами, зокрема амонієм, нітратами, сульфатами, хлоридами, фосфором та органічними сполуками. 

В лісі утворилось болото. Фото: Одеська обласна прокуратура
В лісі утворилось болото. Фото: Одеська обласна прокуратура

Це призвело до псування цих земельних ділянок, включаючи деградацію ґрунту та зниження його родючості, а також заболочення близько 22 гектарів землі. Більшість дерев, зокрема дубів, ясенів та осик, також постраждали від цього забруднення та стали масово висихати.

В результаті незаконних дій підозрюваного завдано збитків на суму понад 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському службові особи завищили вартість закупівлі сміттєвоза. Чим причинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Крім того, за клопотанням прокурора керівника підприємства та його спільницю відсторонено від займаних посад, а на розгляді суду вже перебуває справа щодо розтрати ними 1 млн грн бюджетних коштів на закупівлі спецмашини для очищення каналізацій.

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