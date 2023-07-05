Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Экс-директора КП подозревают в загрязнении земель "Французского леса" в Одесской области arrow

Экс-директора КП подозревают в загрязнении земель "Французского леса" в Одесской области

5 июля 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Экс-директора КП подозревают в загрязнении земель "Французского леса" в Одесской области
"Французский лес" в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Под ведением прокуроров было сообщено о подозрении экс-директору коммунального предприятия в Подольской области. Ему предъявлены обвинения в служебной халатности, загрязнении и повреждении земель, что привело к серьезной опасности для окружающей среды.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год руководитель коммунального предприятия, ответственный за обслуживание водопроводной сети и канализационных систем, осознавая наличие повреждений канализационного коллектора, незаконно сбрасывал канализационные стоки на земельные участки лесного фонда. Конкретно на территорию "Французского леса" в лесничестве Кодым Балтского лесохозяйственного предприятия ГП "Леса Украины".

Загрязненный лес. Фото: Одесская областная прокуратура
Загрязненный лес. Фото: Одесская областная прокуратура

Подозреваемый не осуществлял никаких мер по восстановлению поврежденного канализационного коллектора за счет финансовых ресурсов предприятия, получаемых в результате своей хозяйственной деятельности. Он также не обращался в местные органы власти для получения финансирования на ремонт.

В результате нарушения специальных правил и норм директором коммунального предприятия произошло загрязнение земель лесного фонда различными веществами, в частности аммонием, нитратами, сульфатами, хлоридами, фосфором и органическими соединениями.

В лесу образовалось болото. Фото: Одесская областная прокуратура
В лесу образовалось болото. Фото: Одесская областная прокуратура

Это привело к порче этих земельных участков, включая деградацию почвы и снижение ее плодородия, а также заболочение около 22 гектаров земли. Большинство деревьев, в том числе дубов, ясеней и осин, также пострадали от этого загрязнения и стали массово высыхать.

В результате незаконных действий подозреваемого нанесен ущерб на сумму более 700 тысяч гривен.

Напомним, в Белгород-Днестровском должностные лица завысили стоимость закупки мусоровоза. Чем причинили вред государству в особо крупных размерах.

Кроме того, по ходатайству прокурора руководитель предприятия и его сообщница отстранены от занимаемых должностей, а на рассмотрении суда уже находится дело по растрате ими 1 млн грн бюджетных средств на закупки спецмашины для очистки канализаций.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз