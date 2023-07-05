Экс-директора КП подозревают в загрязнении земель "Французского леса" в Одесской области

"Французский лес" в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура.

Под ведением прокуроров было сообщено о подозрении экс-директору коммунального предприятия в Подольской области. Ему предъявлены обвинения в служебной халатности, загрязнении и повреждении земель, что привело к серьезной опасности для окружающей среды.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год руководитель коммунального предприятия, ответственный за обслуживание водопроводной сети и канализационных систем, осознавая наличие повреждений канализационного коллектора, незаконно сбрасывал канализационные стоки на земельные участки лесного фонда. Конкретно на территорию "Французского леса" в лесничестве Кодым Балтского лесохозяйственного предприятия ГП "Леса Украины".

Загрязненный лес. Фото: Одесская областная прокуратура

Подозреваемый не осуществлял никаких мер по восстановлению поврежденного канализационного коллектора за счет финансовых ресурсов предприятия, получаемых в результате своей хозяйственной деятельности. Он также не обращался в местные органы власти для получения финансирования на ремонт.

В результате нарушения специальных правил и норм директором коммунального предприятия произошло загрязнение земель лесного фонда различными веществами, в частности аммонием, нитратами, сульфатами, хлоридами, фосфором и органическими соединениями.

В лесу образовалось болото. Фото: Одесская областная прокуратура

Это привело к порче этих земельных участков, включая деградацию почвы и снижение ее плодородия, а также заболочение около 22 гектаров земли. Большинство деревьев, в том числе дубов, ясеней и осин, также пострадали от этого загрязнения и стали массово высыхать.

В результате незаконных действий подозреваемого нанесен ущерб на сумму более 700 тысяч гривен.

Напомним, в Белгород-Днестровском должностные лица завысили стоимость закупки мусоровоза. Чем причинили вред государству в особо крупных размерах.

Кроме того, по ходатайству прокурора руководитель предприятия и его сообщница отстранены от занимаемых должностей, а на рассмотрении суда уже находится дело по растрате ими 1 млн грн бюджетных средств на закупки спецмашины для очистки канализаций.