Ексклюзивні рецепти "Нового базару": огляд цін на Одеських ринках

Одеський ринок "Новий базар". Фото: Новини.LIVE

Кукурудза по 35 грн, а медова диня — по 80 грн. Продуктове різноманіття одеського ринку "Новий базар" продовжує збільшуватися, а ціна на декотрі сезонні овочі та фрукти, як і прогнозували економісти, сповзають вниз. Борщовий набір нині радує око господині, бо майже всі його інгредієнти наразі за доступною ціною абсолютно для всіх споживачів. Втім великого ажіотажу серед покупців немає. Через спеку найбільший попит мають сезонні ягоди та фрукти.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку "Новий базар" та підготували актуальний зріз цін на основні групи продовольчих товарів.

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Овочеві ряди переповнені

Продуктові ящики на прилавку у продавчині Галини не порожніють. Тут завжди можна знайти свіжі овочі та фрукти. Всі вони акуратно складені та приваблюють око одеситів. Пройти повз неможливо: тут кожна одиниця товару виглядає соковито та смачно. Головні фаворити літа — кабачок, баклажан, помідори та огірки.

Галина — продавчиня овочів та фруктів. Фото: Новини.LIVE

"Що не день, то радість для покупців, адже ціни на сезонні овочі та фрукти продовжують спадати. А все через те, що все наше, вирощене власними руками. От вже з'явилася кукурудза — по 35 грн/шт, а також диня — 80 грн/кг. Привезені вони із півдня Одеської області",— розказала продавчиня Галина.

Овочева ятка. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі

Спаржа: 100 грн/кг

Кукурудза: 20–40 грн/кг

Огірки: 70 грн/кг

Помідори: 70–120 грн/кг

Баклажан: 120 грн/кг

Картопля молода: 30 грн/кг

Перець: 100 грн/кг

Кабачки: 20 грн/кг

Часник: 150 грн/кг

Цибуля: 40 грн/кг

Морква: 80 грн/кг

Капуста: 40 грн/кг

Буряк: 50 грн/кг

Гриби: 110–130 грн/кг

Соковита черешня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти та ягоди

Яблука: 50–60 грн/кг

Черешня: 120–150 грн/кг

Персики: 70 грн/кг

Вишня: 100 грн/кг

Абрикос: 100–130 грн/кг

Нектарин: 150 грн/кг

Смородина: 80 грн/кг

Аґрус: 80 грн/кг

Полуниця: 120 грн/кг

Чорниця: 120 грн/кг

Ожина: 120 грн/кг

Малина: 100–120 грн/кг

Диня: 80 грн/кг

Виноград: 250 грн/кг

Ягоди. Фото: Новини.LIVE

Біля продуктового кіоску Галини ми зустріли одеситку Антоніну. Жінка майже щодня навідується сюди, аби купити свіжих овочів. Каже, зараз період посту, тому вона обмежила себе у споживанні продуктів. А тому основу її щоденного раціону становлять саме салати.

Одеситка Антоніна. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні хочу купити помідорів, щоб приготувати салат. Поки не можу собі дозволити баклажани, бо ціна "кусається", тому віддаю перевагу ще кабачкам. Сама готую ікру з них або ж смажу на олії, додаю часник, майонез та подрібнюю зелень. Виходить дуже смачно, дієтично і головне — недорого. Поки сезон і ціна зменшується, треба встигнути все потроху скуштувати", — ділиться своїми рецептами одеситка Антоніна.

Помідори та перець. Фото: Новини.LIVE

Різновиди грибів. Фото: Новини.LIVE

Качани молодої кукурудзи. Фото: Новини.LIVE

М’ясо є, але покупців обмаль

Вже кілька днів поспіль в Одесі тримається дуже спекотна погода. Зважаючи на це, любителів м’ясних виробів на ринку "Новий базар" поменшало. Продавці кажуть, на цей час трохи зменшили асортимент, викладають на прилавки те, що точно продадуть.

Альона — продавчиня м'яса. Фото: Новини.LIVE

"Ціни тримаються стабільні, а от тільки продавати нема кому. Зараз не сезон м’яса. Хоча одесити полюбляють реберця на борщик чи супчик. Небагато, але беруть м’якоті на приготування котлет. Інколи, як дуже пощастить, то можемо продати одразу кілька її кілограмів любителям шашлику", — розповідає продавчиня Альона.

Ціни на м’ясо свинини

Сало: 50 грн/кг

Ребра: 200 грн/кг

Челогач: 200 грн/кг

Биток: 280 грн/кг

Задня частина: 200 грн/кг

Шия: 280 грн/кг

Підчеревок: 180 грн/кг

Ратиці: 10 грн/шт.

Одесити вибирають м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня Альона дуже полюбляє влітку готувати фарширований кабачок. Своїм рецептом поділилася й з нами.

Кабачки, фаршировані овочами та фаршем

На 2 порції фаршированих кабачків нам знадобиться:

350 г свинячого фаршу

1 маленька морква

1 невелика цибулина

2 зубчики часнику

1 зелений цукіні

1 жовтий цукіні

1 середній червоний солодкий перець (його теж будемо фарширувати)

1 ст л сушених трав

оливкова олія

перець

сіль

Рецепт приготування

Для початку підготуємо овочі, які будемо фарширувати. Для цього у кабачків і перцю відрізаємо верхівку так, щоб вийшов горщик із кришкою.

Обережно ложкою вичищаємо серцевину.

Очищені кабачки збризніть оливковою олією посоліть і поперчіть.

Цибулю, моркву, часник дрібно порубати в блендері або просто ножем.

Додайте в рубані овочі трохи олії та змішайте зі свинячим фаршем. Перемішайте гарненько, додайте сіль, перець і спеції на ваш смак.

Наповніть фаршем обидва кабачки та перець. Викладіть овочі на деко або форму для випічки, накрийте їх фольгою.

Запікати фаршировані кабачки потрібно в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 45 хвилин до готовності фаршу та овочів. Потім зніміть фольгу і запікайте ще 15 хвилин.

М'ясо телятини.Фото: Новини.LIVE

М’ясо яловичини та телятини

Шпондра: 130 грн/кг

Ребра: 130 грн/кг

Грудинка: 130 грн/кг

Шия: 170 грн/кг

М’якуш: 220 грн/кг

Молочна телятина: 230 грн/кг

Одесити в черзі за копченими товарами. Фото: Новини.LIVE

В м’ясному корпусі ми зустріли одеситку Катерину. Разом із чоловіком вони прийшли робити закупи перед вихідними днями. Сьогодні вирішили придбати телятину, аби приготувати відбивні, а також бограч.

Одеситка Катерина. Фото: Новини.LIVE

"Бограч — дуже ситний суп, який має кілька різновидів м'яса. На природі чи вдома на кухні, страва виходить дуже смачною. Бограч є національною першою стравою угорської кухні. Але через те, що на заході України угорське населення асимілювало з українцями, страва стала невід'ємною частиною закарпатської кухні", — розповідає Катерина.

Рецепт приготування бограча в мультиварці

Інгредієнти:

Свинина: 650 г

Болгарський перець: 2 шт

Селера: 2 шт

Перець червоний чілі: 3/4 шт

Перець червоний мелений: 3/4 ч.л

Паста томат: 2 ст.л,

Сіль: на смак

Перець чорний мелений: на смак

Трави прованські: 25 г

Вода: 3/4 скл.

Покроковий рецепт приготування бограча

Очистити й промити болгарський перець й нарізати тонкою соломкою. Тепер на кухонну дошку покласти заздалегідь вимиту і просушену свинину (краще вибрати лопатку), добре присолити її з обох боків і приперчити чорним меленим перцем. Залишити на деякий час просочитися.

Потім взяти неглибоку сковороду, прогріти й налити в неї олію. Покласти приправлений шматок м'яса в гарячу олію та обсмажити, перевертаючи з боку на бік, до утворення хрусткої золотої скоринки на м'ясі.

Далі перекласти просмажену свинину в чашу мультиварки й присипати, попередньо очищеним від лушпиння та нашаткованою тонкими півкільцями ріпчастою цибулею.

Потім додати в чашу мультиварки раніше нарізаний болгарський перець. Далі гарненько помити під проточною водою селеру, нарізати її тонкими кільцями та відправити теж у чашу до решти продуктів.

Тепер треба покласти в мультиварку попередньо вимитий і нарізаний тонкими кільцями (можна навіть з насінням) червоний перець чилі. Залити в чашу томатну пасту (можна використовувати густий томатний соус або навіть аджику) і трохи води.

Далі приправити вміст мультиварки меленим червоним перцем, посолити й приперчити чорним меленим перцем, покласти пучок прованських трав і накрити місткість кришкою. Потім встановити на кухонній техніці необхідний режим "Тушкування" з певним часом (близько години) і залишити страву готуватися.

Після закінчення зазначеного часу відкрити кришку мультиварки та за допомогою двох виделок розібрати добре протушковане м'ясо, краще на тонкі волокна, змішавши при цьому добре вміст чаші.

Далі розлити готовий бограч, приготовлений в мультиварці, по глибоких супницях, приправити дрібно нашаткованою зеленню петрушки та подавати до столу зі свіжим багетом або хлібом.

Овочева ятка. Фото: Новини.LIVE

Літо — це час сезонних овочів та фруктів, а також експериментів. Тому не втрачайте час і насолоджуйтесь цією прекрасною порою року. Тим паче, що на ринках Одеси ви знайдете все необхідне для цього, та й за приємними цінами.