Эксклюзивные рецепты "Нового базара": обзор цен на Одесских рынках

Одесский рынок "Новый базар". Фото: Новини.LIVE

Кукуруза по 35 грн, а медовая дыня — по 80 грн. Продуктовое разнообразие одесского рынка "Новый базар" продолжает увеличиваться, а цены на некоторые сезонные овощи и фрукты, как и прогнозировали экономисты, сползают вниз. Борщевой набор радует глаз хозяйки, потому что почти все его ингредиенты по доступной цене сейчас абсолютно для всех потребителей. Впрочем, большого ажиотажа среди покупателей нет. Из-за жары наибольшим спросом пользуются сезонные ягоды и фрукты.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Новый базар" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров.

Читайте также:

Овощные ряды переполнены

Продуктовые ящики на прилавке у продавца Галины не пустеют. Здесь всегда можно найти свежие овощи и фрукты. Все они аккуратно сложены и привлекают глаз одесситов. Пройти мимо невозможно: здесь каждая единица товара выглядит сочно и вкусно. Главные лидеры лета — кабачок, баклажан, помидоры и огурцы.

Галина — продавец овощей и фруктов. Фото: Новини.LIVE

"Что ни день, то радость для покупателей, ведь цены на сезонные овощи и фрукты продолжают падать. Помидоры от 70 грн/кл, а дыня — 80 грн/кг. Привезены они с юга Одесской области", — рассказала продавец Галина.

Овощной лоток. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи

Спаржа: 100 грн/кг

Кукуруза: 20–40 грн/кг

Огурцы: 70 грн/кг

Помидоры: 70–120 грн/кг

Баклажан: 120 грн/кг

Картофель молодой: 30 грн/кг

Перец: 100 грн/кг

Кабачки: 20 грн/кг

Чеснок: 150 грн/кг

Лук: 40 грн/кг

Морковь: 80 грн/кг

Капуста: 40 грн/кг

Свёкла: 50 грн/кг

Грибы: 110-130 грн/кг

Сочная черешня. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты и ягоды

Яблоки: 50–60 грн/кг

Черешня: 120–150 грн/кг

Персики: 70 грн/кг

Вишня: 100 грн/кг

Абрикос: 100–130 грн/кг

Нектарин: 150 грн/кг

Смородина: 80 грн/кг

Крыжовник: 80 грн/кг

Клубника: 120 грн/кг

Черника: 120 грн/кг

Ежевика: 120 грн/кг

Малина: 100–120 грн/кг

Дыня: 80 грн/кг

Виноград: 250 грн/кг

Ягоды. Фото: Новини.LIVE

У продуктового киоска Галины мы встретили одесситку Антонину. Женщина почти каждый день наведывается сюда, чтобы купить свежие овощи. Говорит, сейчас период поста, поэтому она ограничила себя потреблением продуктов. Нынче основу ее ежедневного рациона составляют именно салаты.

Одесситка Антонина. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня хочу купить помидоров, чтобы приготовить салат. Пока не могу себе позволить баклажаны, потому что цена "кусается", поэтому предпочитаю еще кабачки. Сама готовлю икру из них или жарю на масле, добавляю чеснок, майонез и измельчаю зелень. Выходит очень вкусно, диетически и главное — недорого. Пока сезон и цена уменьшается, надо успеть всего понемногу отведать", — делится своими рецептами одесситка Антонина.

Помидоры и перец. Фото: Новини.LIVE

Разновидности грибов. Фото: Новини.LIVE

Початки молодой кукурузы. Фото: Новини.LIVE

Мясо есть, но покупателей мало

Уже несколько дней в Одессе держится очень жаркая погода. Учитывая это, любителей мясных изделий на рынке "Новый базар" стало меньше. Продавцы говорят, к этому времени немного уменьшили ассортимент, выкладывают на прилавки то, что точно продадут.

Алена — продавщица мяса. Фото: Новини.LIVE

"Цены держатся стабильные, а вот только продавать некому. Сейчас не сезон мяса. Хотя одесситы любят ребрышки на борщик или супчик. Немного, но берут мякоти на приготовление котлет. Иногда, если очень повезет, то можем продать сразу несколько ее килограммов любителям шашлыка", — рассказывает продавец Алена.

Цены на мясо свинины

Сало: 50 грн/кг

Ребра: 200 грн/кг

Челогач: 200 грн/кг

Биток: 280 грн/кг

Задняя часть: 200 грн/кг

Шея: 280 грн/кг

Подчеревок: 180 грн/кг

Копытца: 10 грн/шт.

Одесситы выбирают мясо. Фото: Новини.LIVE

Продавщица Алена очень любит летом готовить фаршированный кабачок. Своим рецептом поделилась и с нами.

Кабачки, фаршированные овощами и фаршем

На 2 порции фаршированных кабачков нам понадобится:

350 г свиного фарша

1 маленькая морковь

1 небольшая луковица

2 зубчика чеснока

1 зеленый цукини

1 желтый цукини

1 средний красный сладкий перец (его тоже будем фаршировать)

1 ст л сушеных трав

оливковое масло

перец

соль

Рецепт приготовления

Для начала подготовим овощи, которые будем фаршировать. Для этого у кабачков и перца отрезаем верхушку так, чтобы получился горшек с крышкой.

Осторожно ложкой вычищаем сердцевину.

Очищенные кабачки сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.

Лук, морковь, чеснок мелко порубить в блендере или просто ножом.

Добавьте в рубленые овощи немного растительного масла и смешайте со свиным фаршем. Перемешайте хорошенько, добавьте соль, перец и специи по вашему вкусу.

Наполните фаршем оба кабачка и перец. Выложите овощи на противень или форму для выпечки, накройте их фольгой.

Запекать фаршированные кабачки нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут до готовности фарша и овощей. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15 минут.

Мясо телятины. Фото: Новини.LIVE

Мясо говядины и телятины

Шпондра: 130 грн/кг

Ребра: 130 грн/кг

Грудинка: 130 грн/кг

Шея: 170 грн/кг

Мякоть: 220 грн/кг

Молочная телятина: 230 грн/кг

Одесситы в очереди за копчеными товарами. Фото: Новини.LIVE

В мясном корпусе мы встретили одесситку Екатерину. Вместе с мужем они пришли делать закупки перед выходными днями. Сегодня решили приобрести телятину, чтобы приготовить отбивные, а также бограч.

Одесситка Екатерина. Фото: Новини.LIVE

"Бограч — очень сытный суп, который имеет несколько разновидностей из-за мяса. На природе или дома на кухне, блюдо получается очень вкусным. Бограч является национальным первым блюдом венгерской кухни. Но, так как на западе Украины венгерское население ассимилировало с украинцами, блюдо стало неотъемлемой частью закарпатской кухни", — рассказывает Екатерина.

Рецепт приготовления бограча в мультиварке

Ингредиенты:

Свинина: 650 гр

Болгарский перец: 2 шт

Сельдерей: 2 шт

Перец красный чили: 3/4 шт.

Перец красный молотый: 3/4 ч.л.

Поста томат: 2 ст.л,

Соль: по вкусу

Перец черный молотый: по вкусу

Травы прованские: 25 г

Вода: 3/4 ст.

Пошаговый рецепт приготовления бограча

Очистить и промыть перец болгарский и нарезать тонкой соломкой. Теперь на кухонную доску положить предварительно вымытую и просушенную свинину (лучше выбрать лопатку), хорошо присолить ее с обеих сторон и приперчить черным молотым перцем. Оставить на время пропитаться.

Затем взять неглубокую сковороду, прогреть и налить в нее растительное масло. Положить приправленный кусок мяса в горячее масло и обжарить, переворачивая с боку на бок, до образования хрустящей золотой корочки на мясе.

Далее переложить прожаренную свинину в чашу мультиварки и присыпать предварительно очищенным от шелухи и нашинкованным тонкими полукольцами репчатым луком.

Затем добавить в чашу мультиварки ранее нарезанный болгарский перец. Далее хорошенько помыть под проточной водой сельдерей, нарезать ее тонкими кольцами и отправить тоже в чашу к остальным продуктам.

Теперь нужно положить в мультиварку, предварительно вымытый и нарезанный тонкими кольцами (можно даже с семенами) красный перец чили. Залить в чашу томатную пасту (можно использовать густой томатный соус или даже аджику) и немного воды.

Далее приправить содержимое мультиварки молотым красным перцем, посолить и приперчить черным молотым перцем, положить пучок прованских трав и накрыть емкость крышкой. Затем установить на кухонной технике необходимый режим "Тушение" с определенным временем (около часа) и оставить блюдо готовиться.

По истечении указанного времени открыть крышку мультиварки и с помощью двух вилок разобрать хорошо протушенное мясо, лучше на тонкие волокна. Смешав при этом хорошо содержимое чаши.

Далее разлить готовый бограч, приготовленный в мультиварке, по глубоким супницам, приправить мелко нашинкованной зеленью петрушки и подавать на стол со свежим багетом или хлебом.

Овощной киоск. Фото: Новини.LIVE

Лето — это время сезонных овощей и фруктов, а также экспериментов. Так что не теряйте время и наслаждайтесь этим прекрасным временем года. Тем более что на рынках Одессы вы найдете все необходимое для этого, и по приятным ценам.