Ексначальник одеського ДСНС отримав нагороду від росіян

Колаборант Володимир Боделан. Фото: росЗМІ

Володимир Боделан втік до Росії ще до початку повномасштабної війни, де почав співпрацювати з місцевою владою. Тепер зрадник нагороджений медаллю РФ, чим вислуговується у соцмережах.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив речник УДА Сергій Братчук.

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Медаль "За взаємодію" II ступеня Боделану вручив так званий виконувач обов'язків управління судового департаменту на окупованих територіях Херсонщини Анатолій Макурін. Медаль "За взаємодію" — відомча відзнака Служби зовнішньої розвідки РФ, якою нагороджуються особи, які істотно сприяли діяльності організації.

Колабораційна діяльність Боделана — що відомо

Володимир Боделан після подій на Куликовому полі, внаслідок яких загинуло майже 50 людей, був звинувачений в недбалості. Після цього втік до окупованого Криму. У 2017 році він отримав громадянство РФ та працював там начальником "Центру стратегічних досліджень цивільного захисту МНС РФ". Після початку повномасштабного вторгнення був призначений так званим "заступником губернатора Херсонської області Володимира Сальдо".

Нагадаємо, що росіяни завдали десятки прицільних ударів по Одещині завдяки даним, які їм передавала зловмисниця. Наразі справу скерували до суду, а жінці загрожує довічне ув'язнення.

Також ми писали, що на Миколаївщині жінка співпрацювала з колаборанткою Монтян. Зрадниця у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки. Наразі зрадницю затримали, їй загрожує позбавлення волі.