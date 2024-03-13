Эксначальник одесского ГСЧС получил награду от россиян

Коллаборант Владимир Боделан. Фото: росСМИ

Владимир Боделан бежал в Россию еще до начала полномасштабной войны, где начал сотрудничать с местными властями. Теперь предатель награжден медалью РФ, чем выслуживается в соцсетях.

Об этом на своем телеграмм-канале сообщил спикер УДА Сергей Братчук.

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"Награда" от оккупантов

Медаль "За взаимодействие" II степени Боделану вручил так называемый исполняющий обязанности управления судебного департамента на оккупированных территориях Херсонщины Анатолий Макурин. Медаль "За взаимодействие" — ведомственное отличие Службы внешней разведки РФ, которой награждаются лица, существенно способствовавшие деятельности организации.

Коллаборационная деятельность Боделана — что известно

Владимир Боделан после событий на Куликовом поле, в результате которых погибли почти 50 человек, был обвинен в халатности. После этого бежал в оккупированный Крым. В 2017 году он получил гражданство РФ и работал там начальником Центра стратегических исследований гражданской защиты МЧС РФ. После начала полномасштабного вторжения был назначен так называемым "заместителем губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо".

Напомним, что россияне нанесли десятки прицельных ударов по Одесской области благодаря данным, которые им передавала злоумышленница. Дело было направлено в суд, а женщине грозит пожизненное заключение.

Также мы писали, что в Николаевской области женщина сотрудничала с коллаборанткой Монтян. Предательница в соцсети распространяла сообщения о войне в Украине, в которых всячески оправдывала действия страны-террористки. Сейчас предательницу задержали, ей грозит лишение свободы.