Ексгубернатору Одещини можуть вдягти електронний браслет

Міхеїл Саакашвілі. Фото: Рух нових сил

Президентка Грузії пропонує вдягти на Саакашвілі електронний браслет. Саломе Зурабішвілі вважає, що умови тримання колишнього очільника Одеської ОДА потрібно пом’якшити.

Про це вона сказала в інтерв’ю France 24.

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За її словами, зважаючи на стан здоров’я Саакашвілі, умови тримання варто пом’якшити та відпустити його з електронним браслетом. З ним варто добре поводитися, оскільки так поводяться з багатьма іншими президентами по всьому світу, які були засуджені до ув'язнення.

"Є електронні браслети, про які ми знаємо, та інші форми, які більш підходять для країни, яка приєднується до ЄС", — сказала Зурабішвілі.

На питання про те, чи має намір президентка Грузії помилувати Саакашвілі, враховуючи стан його здоров'я, політик відповіла, що це не відшкодує збитки, завданих країні.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу його таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року. В останні місяці його стан здоров'я значно погіршився.

Зазначимо, у травні 2015 року президент України Петро Порошенко своїм указом надав громадянство Саакашвілі, після цього його призначили головою Одеської ОДА. У листопаді 2016 року очільник Одеської ОДА подав у відставку.

Нагадаємо, під час одного із судових засідань Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні.