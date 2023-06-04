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Экс-главе Одесчины могут надеть электронный браслет

4 июня 2023 15:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Эксгубернатору Одесщины могут надеть электронный браслет
Михеил Саакашвили. Фото: Движение новых сил
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Президент Грузии предлагает надеть на Саакашвили электронный браслет. Саломе Зурабишвили считает, что условия содержания бывшего главы Одесской ОГА нужно смягчить.

Об этом она сказала в интервью France 24.

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По ее словам, ввиду состояния здоровья Саакашвили условия содержания следует смягчить и отпустить его с электронным браслетом. С ним следует хорошо обращаться, поскольку так поступают со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к заключению.

"Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС", — сказала Зурабишвили.

На вопрос о том, намерена ли президент Грузии помиловать Саакашвили, учитывая состояние его здоровья, политик ответила, что это не возместит ущерб, нанесенный стране.

Саакашвили находится под стражей с момента его тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года. В последние месяцы его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Отметим, что в мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим указом предоставил гражданство Саакашвили, после чего его назначили главой Одесской ОГА. В ноябре 2016 года глава Одесской ОГА подал в отставку.

Напомним, во время одного из судебных заседаний Саакашвили попросил в случае смерти похоронить его в Украине.

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