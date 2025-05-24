Максиму Степанову оголосили підозру у незаконному збагаченні

Ексочільник Одеської області Максим Степанов. Фото: parlament.ua

Ексдиректору держпідприємства "Поліграфкомбінат "Україна" оголосили підозру у незаконному збагаченні на державних закупівлях. Йдеться про авторські права на захисний дизайн документів та мільйони євро, які осіли на рахунках в офшорах. Справу розслідують одразу у трьох країнах.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

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Хто наживався на паспортах

Зазначимо, що правоохоронці не називають імені підозрюваного, але обставини справи вказують що йдеться про Максима Степанова, який також очолював Міністерство охорони здоровʼя та був очільником Одеської області з 2017 по 2019 роки.

Схема на голограмах: які країни "допомагали"

За даними слідства, Максим Степанов організував складну схему заробітку на захисних елементах українських документів. Йдеться про голограми із зображенням тризуба, карти України та інші візуальні символи.

Спочатку Степанов, за даними НАБУ, змусив французьку компанію передати авторські права на ці елементи. В обмін вона отримала дозвіл постачати голограми державному "Поліграфкомбінату". Але постачання йшли не напряму, а через естонську компанію-прокладку, яку контролював сам Степанов. Вона купувала продукцію за ринковою ціною, а потім перепродавала державі з націнкою у 4–6 разів.

Щобільше, естонська компанія офіційно зареєструвала авторські права у Європейському відомстві інтелектуальної власності, що дозволило їй стягувати "роялті" за використання дизайну навіть після того, як Степанов у 2016 році пішов з посади. Нове керівництво підприємства перейшло на прямі закупівлі, але договір, укладений раніше, дозволяв естонській фірмі продовжувати заробляти.

Скільки грошей заробили на схемах із паспортами

У період з 2018 по 2021 рік ця фірма отримала близько 7 мільйонів євро. Частина коштів легалізувалася через офшори, а 124 790 тис. доларів переказали на особистий рахунок дочки Степанова.

Нагадаємо, колишню начальницю митного поста "Білгород-Дністровський" підозрюють у незаконному збагаченні. Також ми писали, що новий очільник територіального сервісного центру МВС в Одесі їздить автівкою, яка коштує мільйон гривень.