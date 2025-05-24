Максиму Степанову объявили подозрение в незаконном обогащении

Экс-глава Одесской области Максим Степанов. Фото: parlament.ua

Экс-директору госпредприятия "Полиграфкомбинат "Украина", объявили подозрение в незаконном обогащении на государственных закупках. Речь идет об авторских правах на защитный дизайн документов и миллионах евро, которые осели на счетах в оффшорах. Дело расследуют сразу в трех странах.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

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Отметим, что правоохранители не называют имени подозреваемого, но обстоятельства дела указывают, что речь идет о Максиме Степанове, который также возглавлял Министерство здравоохранения и был главой Одесской области с 2017 по 2019 годы.

Схема на голограммах: какие страны "помогали"

По данным следствия, Максим Степанов организовал сложную схему заработка на защитных элементах украинских документов. Речь идет о голограммах с изображением трезубца, карты Украины и другие визуальные символы.

Сначала Степанов, по данным НАБУ, заставил французскую компанию передать авторские права на эти элементы. В обмен она получила разрешение поставлять голограммы государственному "Полиграфкомбинату". Но поставки шли не напрямую, а через эстонскую компанию-прокладку, которую контролировал сам Степанов. Она покупала продукцию по рыночной цене, а затем перепродавала государству с наценкой в 4-6 раз.

Более того, эстонская компания официально зарегистрировала авторские права в Европейском ведомстве интеллектуальной собственности, что позволило ей взимать "роялти" за использование дизайна даже после того, как Степанов в 2016 году ушел с должности. Новое руководство предприятия перешло на прямые закупки, но договор, заключенный ранее, позволял эстонской фирме продолжать зарабатывать.

Сколько денег заработали на схемах с паспортами

В период с 2018 по 2021 год эта фирма получила около 7 миллионов евро. Часть средств легализовалась через офшоры, а 124 790 тыс. долларов перевели на личный счет дочери Степанова.

Напомним, бывшую начальницу таможенного поста "Белгород-Днестровский" подозревают в незаконном обогащении. Также мы писали, что новый глава территориального сервисного центра МВД в Одессе ездит на машине, которая стоит миллион гривен.