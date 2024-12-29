У 2024 році ЗСУ знищили п’ять кораблів РФ, включно з підводним човном

Пожежа в порту. Фото ілюстративне: defence-ua

За рік, що минає українські сили завдали потужних ударів по російському флоту, знищивши п’ять ворожих кораблів, серед яких підводний човен "Ростов-на-Дону". Ці втрати суттєво послаблюють позиції Росії в Чорному морі.

Про це у неділю, 29 грудня, в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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П'ять кораблів ворога ліквідовано

За його словами, українська армія продовжує ефективно виснажувати російський флот. У 2024 році знищено п’ять ворожих кораблів, серед яких:

ракетний катер "Івановєц",

десантний корабель "Куніков",

патрульний корабель "Котов",

новітній ракетний корабель "Циклон",

підводний човен "Ростов-на-Дону".

Останній був знищений під час ремонту, що стало одним із найпотужніших ударів по російському морському флоту за останній час.

"Минулого року ми ліквідували 24 кораблі. У 2024 році ця цифра вже зросла до 29. Це суттєво підриває здатність Росії контролювати Чорне море та реалізовувати свої агресивні плани", — підкреслив Риженко.

Він також додав, що такі операції демонструють високу ефективність української армії у протистоянні ворогу на морі.

Успіхи ЗСУ на морі

Риженко каже, що тактичні удари по російському флоту є частиною загальної стратегії виснаження противника. Знищення кораблів значно обмежує маневровість Росії та її здатність здійснювати логістичні операції в регіоні.

Нагадаємо, біля берегів Одеської області зафіксували патрульний літак НАТО Boeing P-8A Poseidon. Також ми писали, що стало відомо, навіщо РФ тримає ракетоносій у Чорному морі.