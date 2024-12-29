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Эксперт назвал количество уничтоженных кораблей РФ в этом году

29 декабря 2024 16:05
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В 2024 году ВСУ уничтожили пять кораблей РФ, включая подлодку
Пожар в порту. Фото иллюстративное: defence-ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

За уходящий год украинские силы нанесли мощные удары по российскому флоту, уничтожив пять вражеских кораблей, среди которых подлодка "Ростов-на-Дону". Эти потери существенно ослабляют позиции России в Черном море.

Об этом в воскресенье, 29 декабря, в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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Пять кораблей врага ликвидированы

По его словам, украинская армия продолжает эффективно истощать российский флот. В 2024 году уничтожены пять вражеских кораблей, среди которых:

  • ракетный катер "Ивановец",
  • десантный корабль "Куников",
  • патрульный корабль "Котов",
  • новейший ракетный корабль "Циклон",
  • подлодка "Ростов-на-Дону".

Последний был уничтожен во время ремонта, что явилось одним из самых мощных ударов по российскому морскому флоту за последнее время.

"В прошлом году мы ликвидировали 24 корабля. В 2024 году эта цифра уже выросла до 29. Это существенно подрывает способность России контролировать Черное море и реализовывать свои агрессивные планы", — подчеркнул Рыженко.

Он также добавил, что подобные операции демонстрируют высокую эффективность украинской армии в противостоянии врагу на море.

Успехи ВСУ на море

Рыженко говорит, что тактические удары по русскому флоту являются частью общей стратегии истощения противника. Уничтожение кораблей значительно ограничивает маневренность России и способность осуществлять логистические операции в регионе.

Напомним, у берегов Одесской области зафиксирован патрульный самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon. Также мы писали, что стало известно, зачем РФ держит ракетоноситель в Черном море.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы ГУР угроза кораблей

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