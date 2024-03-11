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Експорт Чорноморським коридором — скільки суден на завантаженні в портах Одеси

11 березня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Експорт Чорноморським коридором — скільки суден на завантаженні в портах Одеси
Карго TAJ. Фото: MarineTraffic.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Робота портів Великої Одеси не припиняється, попри ворожі удари. Сьогодні, 11 березня, на завантаженні перебувають десятки суден, забезпечуючи експорт агропродукції та металургії до багатьох країн світу.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 11 суден, ще 15 — у Чорноморську, та 8 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є 4 хімічні танкери. Крім того, ще 4 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 5.

Експорт Чорноморським коридором — скільки суден на завантаженні в портах Одеси - фото 1
Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, що портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менш як рік. Для захисту чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

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