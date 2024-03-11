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Экспорт Черноморским коридором — сколько судов на погрузке в портах Одессы

11 марта 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Экспорт Черноморским коридором — сколько судов на погрузке в портах Одессы
Карго TAJ. Фото: MarineTraffic.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Работа портов Большой Одессы не прекращается, несмотря на вражеские удары. Сегодня, 11 марта, на погрузке находятся десятки судов, обеспечивая экспорт агропродукции и металлургии во многие страны мира.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 11 судов, еще 15 — в Черноморске, и 8 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть 4 химических танкера. Кроме того, еще 4 судов направляются на выход из портов, а на вход – 5.

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Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что портовая инфраструктура Одесского региона регулярно страдает от вражеских атак, а на восстановление терминалов нужно не меньше года. Для защиты черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце года составил 8 млн. тонн, что стало рекордом с начала войны.

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