Експорт РФ через Чорне море: скільки суден пройшло в бік Босфору

Цивільны судна. Фото ілюстративне: google

Вперше за місяць цього тижня, 16 серпня, з Одеського порту вийшло судно завантажене продовольством. РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 37 російських суден.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Обсяги експорту РФ

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря — 86 суден, з них 16 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 124 судна, з них 21 рухалося з протоки Босфор;

Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Експорт України Чорним морем

Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу 16 серпня вийшов з порту Одеси. Судно рухалося тимчасовим коридором й дісталося до Стамбула. Турецькі ЗМІ повідомили, що судно стане на якір у порту Амбарлі.

Зазначимо, ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.