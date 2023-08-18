Экспорт РФ через Черное море: сколько судов прошло в сторону Босфора

Гражданское судно. Фото иллюстративное: google

Впервые за месяц этой недели, 16 августа, из Одесского порта вышло судно, загруженное продовольствием. РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 37 российских судов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Объемы экспорта РФ

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Черному морю — 86 судов, из них 16 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю — 124 судна, из них 21 двигалось из пролива Босфор;

Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Экспорт Украины по Черному морю

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга 16 августа вышел из порта Одессы. Судно двигалось по временному коридору и добралось до Стамбула. Турецкие СМИ сообщили, что судно станет на якорь в порту Амбарли.

Отметим, эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что в этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.