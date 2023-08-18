Экспорт РФ через Черное море: сколько судов прошло в сторону Босфора
Впервые за месяц этой недели, 16 августа, из Одесского порта вышло судно, загруженное продовольствием. РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 37 российских судов.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Объемы экспорта РФ
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Черному морю — 86 судов, из них 16 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю — 124 судна, из них 21 двигалось из пролива Босфор;
Экспорт Украины по Черному морю
Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга 16 августа вышел из порта Одессы. Судно двигалось по временному коридору и добралось до Стамбула. Турецкие СМИ сообщили, что судно станет на якорь в порту Амбарли.
Отметим, эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что в этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.