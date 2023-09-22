Експорт РФ Чорним морем: скільки суден пройшло в бік Босфору
РФ продовжує активно експортувати свою продукцію через Чорне море. Лише за останній тиждень в бік Босфору відправилося 48 російських суден
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
Обсяги експорту РФ
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря — 110 суден, з них 25 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 139 суден, з них 23 рухалось з протоки Босфор;
Експорт України Чорним морем
Нагадаємо, три судна — AZARA, YING HAO 01 та ENEIDA — наразі направляються до українських портів під завантаження експортною продукцією. Ці балкери підтвердили свою готовність використовувати тимчасовий коридор для цивільних суден і рухатися у напрямку портів Південний та Чорноморськ.