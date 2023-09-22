Експорт РФ Чорним морем: скільки суден пройшло в бік Босфору

Цивільні судна. Фото ілюстративне: google

РФ продовжує активно експортувати свою продукцію через Чорне море. Лише за останній тиждень в бік Босфору відправилося 48 російських суден

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Обсяги експорту РФ

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря — 110 суден, з них 25 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 139 суден, з них 23 рухалось з протоки Босфор;

Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Експорт України Чорним морем

Нагадаємо, три судна — AZARA, YING HAO 01 та ENEIDA — наразі направляються до українських портів під завантаження експортною продукцією. Ці балкери підтвердили свою готовність використовувати тимчасовий коридор для цивільних суден і рухатися у напрямку портів Південний та Чорноморськ.