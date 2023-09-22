Экспорт РФ Черным морем: сколько судов прошло в сторону Босфора
Россия продолжает активно экспортировать свою продукцию через Черное море. Только за последнюю неделю в сторону Босфора отправилось 48 российских судов
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Объемы экспорта РФ
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Черному морю — 110 судов, из них 25 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовского моря — 139 судов, из них 23 двигались из пролива Босфор;
Экспорт Украины по Черному морю
Напомним, три судна — AZARA, YING HAO 01 и ENEIDA — сейчас направляются в украинские порты под загрузку экспортной продукцией. Эти балкеры подтвердили свою готовность использовать временный коридор для гражданских судов и двигаться в направлении портов Южный и Черноморск.