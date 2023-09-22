Экспорт РФ Черным морем: сколько судов прошло в сторону Босфора

Гражданские суда. Фото иллюстративное: google

Россия продолжает активно экспортировать свою продукцию через Черное море. Только за последнюю неделю в сторону Босфора отправилось 48 российских судов

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Объемы экспорта РФ

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Черному морю — 110 судов, из них 25 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря — 139 судов, из них 23 двигались из пролива Босфор;

Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Экспорт Украины по Черному морю

Напомним, три судна — AZARA, YING HAO 01 и ENEIDA — сейчас направляются в украинские порты под загрузку экспортной продукцией. Эти балкеры подтвердили свою готовность использовать временный коридор для гражданских судов и двигаться в направлении портов Южный и Черноморск.