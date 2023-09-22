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Попит зростає: три судна прямують тимчасовим коридором до одеських портів

22 вересня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Попит зростає: три судна прямують тимчасовим коридором до одеських портів
Судно прямує під завантаження. Фото: Олександр Кубраков
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Три судна — AZARA, YING HAO 01 та ENEIDA — наразі направляються до українських портів під завантаження експортною продукцією. Ці балкери підтвердили свою готовність використовувати тимчасовий коридор для цивільних суден і рухатися у напрямку портів Південний та Чорноморськ.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Згідно з інформацією, після завантаження понад 127 тисяч тонн української агропродукції та залізної руди, ці судна планують відправитися до Китаю, Єгипту та Іспанії. 

Експорт зерна морем 

Нагадаємо, судно AROYAT з прапором Палау та вантажем у 17,6 тисячі тонн української пшениці для Єгипту успішно вийшло з порту Чорноморськ. Це вже другий випадок, коли судно скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден.

Що відомо про тимчасовий коридор 

Згідно з навігаційним дорученням Військово-морських сил Збройних сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року. 

Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної морської організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози. 

Зазначимо, Збройним силам завдяки своїй роботі вдалося створити певний паритет у Чорному морі. Наразі п'ять кораблів із промисловою групою вже скористалися тимчасовими морськими коридорами.

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