Спрос растет: три судна следуют временным коридором в одесские порты

Судно следует под загрузку. Фото: Александр Кубраков

Три судна — AZARA, YING HAO 01 и ENEIDA — сейчас направляются в украинские порты под загрузку экспортной продукцией. Эти балкеры подтвердили свою готовность использовать временный коридор для гражданских судов и двигаться в направлении портов Южный и Черноморск.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Согласно информации, после загрузки более 127 тысяч тонн украинской агропродукции и железной руды, эти суда планируют отправиться в Китай, Египет и Испанию.

Экспорт зерна по морю

Напомним, судно AROYAT с флагом Палау и грузом в 17,6 тысяч тонн украинской пшеницы для Египта успешно вышло из порта Черноморск. Это уже второй случай, когда судно воспользовалось временным коридором для гражданских судов.

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-морских сил Вооруженных сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение Международной морской организации (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.

Отметим, что Вооруженным силам благодаря своей работе удалось создать определенный паритет в Черном море. В настоящее время пять кораблей с промышленной группой уже воспользовались временными морскими коридорами.