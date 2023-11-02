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Експорт українського зерна залежить від захисту гуманітарних коридорів, — Леонов

2 листопада 2023 19:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Експорт українського зерна залежить від захисту гуманітарних коридорів
Судно з зерном у морі. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Для повноцінного захисту гуманітарних коридорів у Чорному морі Україна має працювати у трьох напрямках — військовому, логістичному та правовому. Наразі транспортування цивільних суден залишається під постійною загрозою ворожих ударів. 

Про це в етері національного телемарафону розповів член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов.

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"Вже є напрацювання, які презентували за підсумками зустрічі на Мальті. Військовий аспект передбачає забезпечення протиракетним та протидроновим озброєнням для захисту портової та логістичної інфраструктури. В логістичному аспекті ми маємо зосередитися на збільшенні пропускної спроможності коридорами до портів інших країн. Правовий аспект передбачає створення системи  довгострокових контрактів на постачання країнам, що потерпають від нестачі продовольства", — сказав Леонов. 

Експорт українського збіжжя

Також політик розповів про складності, з якими стикнулися українські аграрії цьогоріч.

"В цьому році підкачали погодні умови — мало було опадів. Але перспективи оптимістичні — на кінець жовтня через порти Одеси було експортовано 1 млн тонн агропродукції... За даними Держмитслужби України наша країна поставила за кордон зернових на 5,8 млрд доларів, а продукції металургії — лише на 1,65 млрд", — додав Олексій Леонов. 

Нагадаємо, станом на 2 листопада рух гуманітарними коридорами у Чорному морі продовжується. Сьогодні з порту "Південний" вийшов черговий балкер, завантажений зерном. 

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