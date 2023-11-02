Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Экспорт украинского зерна зависит от защиты гуманитарных коридоров, — Леонов arrow

Экспорт украинского зерна зависит от защиты гуманитарных коридоров, — Леонов

2 ноября 2023 19:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экспорт украинского зерна зависит от защиты гуманитарных коридоров
Судно с зерном в море. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Для полноценной защиты гуманитарных коридоров в Черном море Украина должна работать в трех направлениях — военном, логистическом и правовом. В настоящее время транспортировка гражданских судов остается под постоянной угрозой вражеских ударов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал член комитета по финансам и таможенной политике Алексей Леонов.

Читайте также:

"Уже есть наработки, которые презентовали по итогам встречи на Мальте. Военный аспект предусматривает обеспечение противоракетным и противодроновым вооружением для защиты портовой и логистической инфраструктуры. В логистическом аспекте мы должны сосредоточиться на увеличении пропускной способности по коридорам в порты других стран. Правовой аспект предполагает создание системы долгосрочных контрактов на поставки странам, страдающим недостатком продовольствия", — сказал Леонов.

Экспорт украинского зерна

Также политик рассказал о сложностях, с которыми столкнулись украинские аграрии в этом году.

"В этом году подкачали погодные условия — мало было осадков. Но перспективы оптимистичны — на конец октября через порты Одессы было экспортировано 1 млн тонн агропродукции. По данным Гостаможслужбы Украины, наша страна поставила за границу зерновых на 5,8 млрд долларов, а продукции металлургии — всего на 1,65 млрд", — добавил Алексей Леонов.

Напомним, по состоянию на 2 ноября движение по гуманитарным коридорам в Черном море продолжается. Сегодня из порта "Южный" вышел очередной балкер, загруженный зерном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме