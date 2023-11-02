Экспорт украинского зерна зависит от защиты гуманитарных коридоров

Судно с зерном в море. Фото: АМПУ

Для полноценной защиты гуманитарных коридоров в Черном море Украина должна работать в трех направлениях — военном, логистическом и правовом. В настоящее время транспортировка гражданских судов остается под постоянной угрозой вражеских ударов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал член комитета по финансам и таможенной политике Алексей Леонов.

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"Уже есть наработки, которые презентовали по итогам встречи на Мальте. Военный аспект предусматривает обеспечение противоракетным и противодроновым вооружением для защиты портовой и логистической инфраструктуры. В логистическом аспекте мы должны сосредоточиться на увеличении пропускной способности по коридорам в порты других стран. Правовой аспект предполагает создание системы долгосрочных контрактов на поставки странам, страдающим недостатком продовольствия", — сказал Леонов.

Экспорт украинского зерна

Также политик рассказал о сложностях, с которыми столкнулись украинские аграрии в этом году.

"В этом году подкачали погодные условия — мало было осадков. Но перспективы оптимистичны — на конец октября через порты Одессы было экспортировано 1 млн тонн агропродукции. По данным Гостаможслужбы Украины, наша страна поставила за границу зерновых на 5,8 млрд долларов, а продукции металлургии — всего на 1,65 млрд", — добавил Алексей Леонов.

Напомним, по состоянию на 2 ноября движение по гуманитарным коридорам в Черном море продолжается. Сегодня из порта "Южный" вышел очередной балкер, загруженный зерном.